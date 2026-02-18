ДУМ Башкирии установило размеры фитр-садака и нисаба на Рамадан-2026

Духовное управление мусульман опубликовало размеры фитр-садака, фидии и нисаба на 2026 год. В материале — утверждённые суммы выплат и пороги накоплений для верующих.

Совет улемов ДУМ Башкирии утвердил суммы обязательных выплат для мусульман на 2026 год. Минимальная милостыня разговения составит 200 рублей, для верующих, выплачивающих закят — 1200 рублей. Священный месяц начинается после захода солнца 18 февраля 2026 года, а первый день поста — 19 февраля 2026 года.

Сколько платить

Духовное управление разделило выплаты на несколько категорий в зависимости от достатка верующего.

Фитр-садака (милостыня разговения). Это обязательная выплата для всех мусульман до наступления праздника Ураза-байрам. Для людей со средним достатком сумма составляет 200 рублей. Для тех, кто выплачивает закят, размер фитр-садака утверждён на уровне 1200 рублей.

Фидия (искупление за пропущенный пост). Если мусульманин не может соблюдать пост по состоянию здоровья (старость, хронические заболевания) и не способен возместить его в другое время, он выплачивает фидию. Размер выплаты — 400 рублей за каждый пропущенный день. За весь месяц Рамадан сумма составит 12 000 рублей.

Пороги накоплений (нисаб)

Нисаб — это минимальный размер свободных средств, наличие которых делает выплаты обязательными.

Нисаб для фитр-садака (по серебру). Установлен на уровне 120 тысяч рублей. Если у мусульманина есть свободные средства, превышающие эту сумму (за вычетом долгов и необходимого минимума), он обязан выплатить фитр-садака за себя и своих подопечных.

Нисаб для закята (по золоту). Составляет 940 тысяч рублей. Если накопления верующего превышают эту сумму и хранятся в течение года, он обязан выплатить закят в размере 2,5% от общей суммы сбережений в пользу нуждающихся.

Что делать верующему

Определить свой достаток . Рассчитать свободные накопления. Если их меньше 120 тысяч рублей, выплата фитр-садака желательна, но не обязательна (верующий относится к категории нуждающихся).

. Рассчитать свободные накопления. Если их меньше 120 тысяч рублей, выплата фитр-садака желательна, но не обязательна (верующий относится к категории нуждающихся). Выбрать ставку . Если накопления от 120 до 940 тысяч — выплачивается 200 рублей фитр-садака. Если больше 940 тысяч — выплачивается 1200 рублей фитр-садака и рассчитывается 2,5% закята.

. Если накопления от 120 до 940 тысяч — выплачивается 200 рублей фитр-садака. Если больше 940 тысяч — выплачивается 1200 рублей фитр-садака и рассчитывается 2,5% закята. Соблюдать сроки. Пост продлится до 19 марта включительно. Праздник Ураза-байрам предварительно назначен на 20 марта. Фитр-садака нужно выплатить строго до начала праздничной молитвы.

Справка

Размеры выплат ежегодно пересматриваются и зависят от рыночной стоимости золота, серебра и продуктов питания (муки, фиников, изюма). В этом году пороги накоплений выросли из-за инфляции и роста цен на драгоценные металлы.

Для сравнения: в 2025 году нисаб по золоту составлял 720 тысяч рублей (рост составил около 30%), а по серебру — 57 тысяч рублей (рост — более чем в два раза). Башкирские богословы привели расчёты в соответствие с ДУМ Татарстана и общероссийскими нормами, чтобы избежать разночтений между регионами.