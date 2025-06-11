Дуэт Билана и Ay Yola с песней Homay вошел в топ-5 трендов YouTube

Сразу две строчки в пятёрке главных трендов Ютуба — таков результат коллаборации Димы Билана с уфимским коллективом Ay Yola.

По информации Муз-ТВ, их совместное выступление оказалось настолько популярным, что видео с ним захватило второе и четвёртое места чарта.

Такой дубль в топе объясняется элементарно: ролики были загружены на каналы обоих артистов. Суммарно их посмотрели уже свыше полумиллиона раз всего за пару суток. Причём башкирские музыканты выложили свою версию на день позже.

Артисты объединили усилия для исполнения трека Homay на церемонии вручения наград «Муз-ТВ». Эта композиция для уфимского этно-проекта стала настоящим золотым ключиком, который ещё до дуэта с Биланом открыл им двери в федеральные чарты и вирусные подборки.

Специально для совместного номера Билану добавили пару новых куплетов. Один из них прозвучал на русском языке, а второй — на кабардинском. Это стало изящной отсылкой к юности исполнителя в городе Майский.

После выступления певец тепло отозвался о работе с башкирскими коллегами. И благодарность понятна: их дуэт уступил в популярности только клипу корейского бойз-бенда Stray Kids, подвинув всех остальных.

Публика, конечно, не оставила без комплиментов и саму группу, особенно её солистку Адель Шайхитдинову. Пользователи в комментариях отмечали её стать, гордую манеру держаться на сцене и неземную красоту, называя её образцом для современной эстрады.

Секрет вирусного успеха песни Homay, которую выпустило уфимское трио Ay Yola, кроется в уникальном смешении древней мифологии и современного саунда. Композиция, вышедшая в марте 2025 года, почти мгновенно попала в мировые чарты Shazam и завирусилась в соцсетях.

Этот музыкальный коктейль, по мнению экспертов, замешан на нескольких ключевых ингредиентах. В его основе — приятный женский вокал солистки Адель Шайхитдиновой, горловое пение, звуки традиционного курая и модная электронная аранжировка. Такой микс позволил треку звучать свежо и одновременно аутентично.

В основе трека лежит сказание о мифической птице-деве Хумай из башкирского эпоса «Урал-батыр». Глубокий фольклорный сюжет оказался близок не только жителям Башкирии, но и запустил настоящий культурный флешмоб. В соцсетях под эту песню пользователи начали делиться историями своих корней и национальной идентичности.

Особый резонанс композиция получила в тюркоязычных регионах, особенно в Казахстане, где она стала хитом буквально за день. Сработала так называемая «тюркская солидарность»: образ птицы Хумай есть и в казахской мифологии, что вызвало мощный отклик у слушателей. Группа даже выпустила перевод песни на казахский язык.

Не последнюю скрипку в успехе сыграли и визуал с харизмой исполнителей. На привлекательную внешность солистки Адели обращают внимание многие критики и поклонники. А официальный клип, снятый в знаковых природных локациях Башкирии, таких как гора Торатау и водопад Кук-Караук, только закрепил успех.

Как отмечают музыкальные критики, взлёт интереса к этнике носит волнообразный характер. Подобные проекты выстреливают, когда им удаётся вызвать сильный эмоциональный отклик, органично соединив традиционное звучание с современными аранжировками и качественным визуальным рядом.

Такое смешение древних мотивов и современного бита особенно ценят слушатели, которые следят за музыкальными экспериментами и новыми формами в искусстве. Способность коллектива переосмыслить фольклор в новом формате — одна из главных причин, почему их творчество находит отклик у широкой аудитории.