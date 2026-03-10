«Дороги вскроются»: Хабиров потребовал от чиновников быть готовыми к ямочному ремонту

Глава Башкирии распорядился начать ямочный ремонт при первых плюсовых температурах — особую тревогу вызывает состояние главной магистрали Уфы.

Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе 10 марта поручил правительству и муниципалитетам республики быть в полной готовности к старту ямочного ремонта. Причина — перепады температур уже начали разрушать дорожное покрытие. Отдельно глава региона указал на критическую ситуацию на проспекте Салавата Юлаева в Уфе, где на ряде участков размыло асфальт.

«Снег нам еще убирать и убирать, но как только установятся плюсовые температуры, осадки быстро растают, и дороги „вскроются». Нужно быть готовыми», — напомнил Хабиров.

Скорость на проспекте Салавата Юлаева снижена до 40 км/ч

Руководитель Башкортостана обязал подчинённых включить дорожную тематику в еженедельный оперативный доклад. Приоритет — мониторинг самых проблемных участков и незамедлительное информирование о серьёзных разрушениях полотна. На проспекте Салавата Юлаева уже ограничен скоростной режим до 40 км/ч — ограничение будет действовать до завершения капитального ремонта покрытия.

Какие сроки ремонта назвала министр Минакова

2 февраля 2026 года Радий Хабиров на оперативке в ЦУРе поручил министру транспорта Любови Минаковой подготовить доклад о ямочном ремонте:

«К ремонтным работам следует готовиться заранее».

24 февраля Минакова представила план: оцифровку дефектов на региональных дорогах завершат до 1 мая, устранение — до 1 июня; на местных дорогах сроки — 15 мая и 15 июня соответственно.

113 450 дефектов устранили через систему СКПДИ в 2025 году

По поручению главы республики в Башкирии действует автоматизированная система СКПДИ, которая фиксирует каждое повреждение и контролирует сроки его ликвидации.

По данным Минтранса Башкирии, за весь 2025 год через систему СКПДИ на дорогах республики устранили 113 450 дефектов покрытия. При этом активная фаза инспекций началась еще прошлой весной — только на первом этапе было проверено около 9 тысяч километров (35% дорог) и выявлено почти 14,5 тысячи первых ям

Башкирия — 16-е место в России по качеству дорог

Общая протяжённость дорожной сети республики превышает 50 тысяч километров, из них порядка 19 тысяч — с асфальтобетонным покрытием.

Доля федеральных трасс в нормативном состоянии в Башкирии в 2025 году выросла с 79 до 88%, что способствовало снижению аварийности на 23,9%, сообщает Упрдор «Приуралье». Башкортостан занимает 16-е место из 89 регионов в рейтинге РИА Новости по качеству дорог — лучший показатель в Приволжском федеральном округе.

Куда сообщить о яме на дороге в Уфе

Сообщить о ямах на дорогах Уфы жители могут через сервис «Карта ямочного ремонта» на сайте мэрии — достаточно оставить заявку и прикрепить фото дефекта.

Пять бригад и 2 200 тонн смеси — готовность Уфы и «Башкиравтодора»

В Уфе к ямочному ремонту уже приступили пять бригад (30 рабочих, 10 единиц техники), с начала 2026 года уложено 30 тонн асфальта на 176 кв. м; всего подготовлено 48 единиц техники.

«Башкиравтодор» заготовил более 2,2 тысячи тонн холодной асфальтобетонной смеси для ремонта до запуска заводов, а с апреля заработают 25 АБЗ с запасом около 5 тысяч тонн битума и 200 тысяч тонн щебня.