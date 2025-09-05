Дольщики ЖК «Семейный» в Уфе рискуют получить квартиры в доме без водоснабжения

В уфимском Затоне готовый ЖК «Семейный» не могут заселить. Причина — в кранах нет воды. Застройщик и водоканал играют в бюрократический пинг-понг, а страдают дольщики.

Въезд в новенькие квартиры для дольщиков ЖК «Семейный» в уфимском Затоне откладывается на неопределённый срок. Будущие жильцы сообщают, что дом полностью готов, но в нём нет главного — воды. Ситуация абсурдная: людям обещают выдать ключи в декабре, но пользоваться жильем они всё равно не смогут.

Застройщик, компания «Баштехстрой», кивает в сторону «Уфаводоканала». По их версии, коммунальщики ещё два года назад должны были провести закольцовку сетей для увеличения мощности. Однако воз и ныне там, а строители третий год слушают одни и те же обещания. Коробка стоит, отделка сделана, а краны сухие.

В «Уфаводоканале» на это отвечают в духе «ищите сами». Они заявляют, что проект подключения есть, но застройщику нужно самостоятельно договориться об уступке неиспользуемых мощностей с другими абонентами Затона. Проще говоря, девелоперу предложили побегать по району и найти, у кого есть «лишняя» вода. Сроки? Все вопросы к строителям.

Минстрой Башкирии подтвердил, что здание действительно возведено. По их данным, запуск водопровода изначально планировался на конец 2023 года. Но что-то пошло не так, и теперь у дома недостаточно лимитов на воду. Новые даты тоже не радуют: канализацию обещают запустить в ноябре 2025-го, а полноценное водоснабжение — только в первом квартале 2026 года.

К слову, застройщикам сейчас немного проще переживать такие скандалы. Для строительной отрасли до 31 декабря 2025 года продлён мораторий на начисление неустоек за срыв сроков передачи объектов. Эта мера поддержки позволяет компаниям избегать штрафов, но оставляет дольщиков один на один с их проблемами.