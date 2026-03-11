«Долго спите!»: мэр Уфы объявил выговор коммунальщикам за неубранный снег

Ратмир Мавлиев раскритиковал начальников городских служб за медленную реакцию на снегопад и потребовал лично выйти на уборку улиц.

11 марта мэр Уфы Ратмир Мавлиев на оперативном совещании в администрации раскритиковал начальников городских служб за неудовлетворительную очистку города от снега. Градоначальник рассчитывал на оперативную реакцию подчинённых, однако уже в половине 7 утра не смог дозвониться до руководителя управления коммунального хозяйства и был вынужден его будить.

«Долго спите! Плохо отработали. Работать надо заранее, на опережение. Выговор директору САХ», — заявил Мавлиев.

Мэр указал на перекладывание ответственности между ведомствами и отсутствие командной работы при ликвидации последствий снегопада, когда выпало около 10 см осадков.

«Снимайте костюмы, галстуки, надевайте удобную обувь и приступайте к этой работе. Немедленно!» — потребовал он.

До наведения порядка на улицах все плановые совещания управлений отменены, а их руководители обязаны лично контролировать процесс уборки города.

Кировский и Октябрьский районы — худшие по уборке

Проблема уборки снега в Уфе остаётся одной из ключевых тем зимнего сезона 2025–2026 года. Ещё 10 февраля 2026 года Ратмир Мавлиев на оперативном совещании называл Кировский и Октябрьский районы худшими по качеству уборки и призывал коммунальщиков работать в круглосуточном режиме.

2 марта мэр лично проверял уборку в разных частях города и предупреждал:

«Темп не снижаем! По прогнозам, март будет снежным, расслабляться некогда».

Администрацией Уфы было принято решение о бесплатной приёмке снежных масс на действующие полигоны для повышения качества содержания придомовых территорий.

354 двора с нарушениями и 729 жалоб за неделю

По данным администрации Уфы, с начала 2026 года в городе проверили 1 500 дворов на качество уборки снега — нарушения зафиксировали в 354 из них (23%), было выдано 85 предписаний, а на 14 управляющих компаний составлены протоколы.

Согласно информации администрации главы Башкортостана, обращения по снегу, наледи и колейности лидируют среди жалоб жителей региона — за одну неделю в начале марта на различные проблемы ЖКХ поступило 729 обращений.

На 2 марта в уборке улиц Уфы были задействованы более 360 сотрудников и свыше 220 единиц коммунальной техники. За сутки вывозилось около 12 тысяч кубометров снега.

Жители Уфы могут оставить заявку на вывоз снега на интерактивной карте «Уфа снежная», а также обратиться в ситуационный центр по телефону +7 (347) 277-09-11.