Долги за капремонт в Башкирии достигли 1,6 миллиарда рублей

Жители Башкирии накопили колоссальный долг за капремонт — 1,6 млрд рублей. И это при том, что собираемость взносов почти стопроцентная. Власти устали ждать и начали рассылать досудебные претензии.

К 1 сентября 2025 года жители Башкирии задолжали за капитальный ремонт 1,63 миллиарда рублей. Почти вся эта сумма — 99% — долги собственников квартир в многоквартирных домах. Такие данные представила министр ЖКХ республики Ирина Голованова.

Этот долг напрямую влияет на сроки ремонта. Программа капремонта финансируется только из взносов, которые платят сами жильцы. Если денег не хватает, работы в домах могут перенести на более поздний срок.

Чтобы вернуть средства, региональный оператор за первые шесть месяцев 2025 года направил должникам более 6 тысяч досудебных требований.

При этом большинство жителей платят исправно — собираемость взносов достигает 98,7%. Это большой прогресс по сравнению с 2014 годом, когда на старте программы оплачивалась лишь половина счетов (51%). Всего с начала действия программы жители собрали на ремонт своих домов более 39 миллиардов рублей. Программа охватывает 17,1 тысячи домов по всей республике.