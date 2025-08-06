ДНК-тест подтвердил худшие опасения: в Уфе простились со вторым пропавшим мальчиком

В Уфе поставлена точка в истории годичной давности о пропаже двух подростков. 6 августа прошли похороны 14-летнего Дамира А. Его тело, найденное в июне, удалось опознать только с помощью ДНК-экспертизы. Отец мальчика не дожил до этого дня, скончавшись от переживаний.

Спустя больше года мучительных поисков и надежд Уфа простилась с 14-летним Дамиром А. Похороны мальчика, пропавшего вместе с другом весной прошлого года, состоялись 6 августа, пишет Уфа1.

Напомним, Дамир и его друг Паша исчезли, когда на водоёмах ещё стоял лёд. После долгих месяцев поисков было найдено тело Паши — экспертиза установила, что мальчик утонул. Судьба Дамира оставалась неизвестной до июня 2025 года, когда в реке под Уфой обнаружили тело ещё одного подростка.

Подтвердить, что это именно Дамир, удалось лишь после сложной ДНК-экспертизы. Координатор поисков Николай Сынковский подтвердил печальную новость.

«К сожалению, да. Это был Дамир, сегодня его похоронили. Собрались все, кто занимался его поисками. Чувства тяжелые, все в прострации. Такие поиски всегда тяжелы, потому что стараешься искать, но найти страшно. Особенно родителям, для которых, пока идут поиски, надежда все еще жива», — поделился он с журналистами.

Эта трагедия унесла не одну жизнь. Отец Дамира, не выдержав горя и переживаний за сына, скончался, пока шли поиски. Мать мальчика, убитая горем, в отчаянии даже обращалась за помощью к участникам шоу экстрасенсов. Теперь долгие и изматывающие поиски официально завершены.