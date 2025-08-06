ДНК-тест подтвердил худшие опасения: в Уфе простились со вторым пропавшим мальчиком

В Уфе поставлена точка в истории годичной давности о пропаже двух подростков. 6 августа прошли похороны 14-летнего Дамира А. Его тело, найденное в июне, удалось опознать только с помощью ДНК-экспертизы. Отец мальчика не дожил до этого дня, скончавшись от переживаний. ©МВД по Башкирии
Спустя больше года мучительных поисков и надежд Уфа простилась с 14-летним Дамиром А. Похороны мальчика, пропавшего вместе с другом весной прошлого года, состоялись 6 августа, пишет Уфа1.
Напомним, Дамир и его друг Паша исчезли, когда на водоёмах ещё стоял лёд. После долгих месяцев поисков было найдено тело Паши — экспертиза установила, что мальчик утонул. Судьба Дамира оставалась неизвестной до июня 2025 года, когда в реке под Уфой обнаружили тело ещё одного подростка.
Подтвердить, что это именно Дамир, удалось лишь после сложной ДНК-экспертизы. Координатор поисков Николай Сынковский подтвердил печальную новость.
«К сожалению, да. Это был Дамир, сегодня его похоронили. Собрались все, кто занимался его поисками. Чувства тяжелые, все в прострации. Такие поиски всегда тяжелы, потому что стараешься искать, но найти страшно. Особенно родителям, для которых, пока идут поиски, надежда все еще жива», — поделился он с журналистами.
Эта трагедия унесла не одну жизнь. Отец Дамира, не выдержав горя и переживаний за сына, скончался, пока шли поиски. Мать мальчика, убитая горем, в отчаянии даже обращалась за помощью к участникам шоу экстрасенсов. Теперь долгие и изматывающие поиски официально завершены.
Где именно и при каких обстоятельствах пропали мальчики?
13-летний Павел П. и 14-летний Дамир А. пропали 30 марта 2024 года. В тот день они отправились на прогулку в район детского лагеря «Чайка» на улице Шафиева в Уфе. Когда подростки перестали выходить на связь, родители забили тревогу и обратились в полицию.
Что было найдено на месте их исчезновения и как это помогло в поисках?
В ходе первоначальных поисковых мероприятий вблизи шестой пристани на реке Белой были обнаружены рюкзаки пропавших школьников. Позже в воде нашли сапог, предположительно принадлежавший одному из мальчиков. Родители подтвердили, что в найденных рюкзаках были все вещи, за исключением мобильных телефонов. Эти находки позволили сузить район поисков до акватории и береговой линии реки Белой.
Насколько масштабными были поиски?
Поиски были беспрецедентными по своему масштабу. В них участвовали сотрудники МЧС, полиция, Следственный комитет, а также сотни волонтеров из поисково-спасательных отрядов «ЛизаАлерт» и «БашРегионСпас». Ежедневно спасатели на катерах обследовали десятки километров акватории и береговой линии реки Белой. Поиски Дамира продолжались 135 дней до обнаружения тела.
Были ли во время поисков сделаны другие трагические находки?
Да, во время поисковой операции по поиску пропавших подростков из воды были извлечены тела пяти других утонувших людей, которые ранее числились пропавшими без вести.
Какую роль сыграло сообщество Уфы в этой трагедии?
Жители Уфы проявили невероятное сочувствие и активное участие. Родители пропавших мальчиков неоднократно выражали благодарность всем неравнодушным людям. Горожане помогали волонтерам, приносили еду и воду в штаб поисков, распространяли информацию и оказывали моральную поддержку семьям. Мама Павла отмечала, что такая колоссальная поддержка от простых людей и администрации помогала им не терять надежду.
Куда могут обратиться семьи, столкнувшиеся с подобной трагедией, за помощью?
В России существует несколько служб, оказывающих бесплатную психологическую и информационную поддержку в кризисных ситуациях:
Общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8-800-2000-122. Звонок анонимный и бесплатный с любого телефона.
Центр экстренной психологической помощи МЧС России: круглосуточная горячая линия +7 495 989-50-50 и онлайн-консультации на сайте ведомства.
Благотворительный фонд «Свет в руках»: оказывает бесплатную психологическую помощь семьям, пережившим потерю ребенка. В Уфе действует группа поддержки этого фонда.
Волонтерские организации, такие как «ЛизаАлерт» (8-800-700-54-52), не только организуют поиски, но и предоставляют информационную и психологическую поддержку семьям пропавших.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.