Для электронной подписи в Госключе стал обязателен мессенджер Max

Процесс подписания электронных документов в России стал сложнее. Теперь для того, чтобы поставить свою усиленную квалифицированную (УКЭП) или неквалифицированную (УНЭП) подпись в приложении «Госключ», придётся сначала получить документ через национальный мессенджер Max. Это требование стало обязательным для физических лиц, ИП и юридических лиц после вступления в силу закона о национальном мессенджере, пишет URA.RU.
Как это работает теперь?
Если раньше, например, банк или оператор связи отправлял договор на подписание напрямую в приложение «Госключ», то теперь схема изменилась.
- Коммерческая организация отправляет документ пользователю в чат мессенджера Max.
- Пользователь получает документ в мессенджере и уже оттуда пересылает его в приложение «Госключ».
- Непосредственно само подписание, как и раньше, происходит в «Госключе».
Важно отметить, что эти изменения не касаются документов, поступающих с портала «Госуслуги» — они по-прежнему будут приходить напрямую в «Госключ». Нововведение затрагивает в первую очередь взаимодействие с коммерческими структурами: подписание договоров на покупку недвижимости, регистрацию SIM-карт и другие подобные операции.
Зачем это нужно?
Официальная позиция Минцифры заключается в том, что это «эксклюзивное бесшовное взаимодействие» упростит процесс и поможет «включить электронную подпись в оборот». Глава ведомства Максут Шадаев приводил пример: человек в салоне связи считывает QR-код, загружает договор в мессенджер, там же его подписывает и отправляет обратно.
Однако эксперты видят в этом и другую, более очевидную цель — искусственное наращивание аудитории нового национального мессенджера Max, за развитие которого отвечает дочерняя компания VK.
Национальным мессенджером Max был назначен распоряжением правительства в середине июля 2025 года. Предполагается, что он объединит в себе функционал государственных, финансовых и коммерческих сервисов.