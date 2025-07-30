Для электронной подписи в Госключе стал обязателен мессенджер Max

В России изменился порядок работы с электронной подписью. Теперь для подписания документов из коммерческих систем в приложении «Госключ» необходимо использовать национальный мессенджер Max

Процесс подписания электронных документов в России стал сложнее. Теперь для того, чтобы поставить свою усиленную квалифицированную (УКЭП) или неквалифицированную (УНЭП) подпись в приложении «Госключ», придётся сначала получить документ через национальный мессенджер Max. Это требование стало обязательным для физических лиц, ИП и юридических лиц после вступления в силу закона о национальном мессенджере, пишет URA.RU.

Как это работает теперь?

Если раньше, например, банк или оператор связи отправлял договор на подписание напрямую в приложение «Госключ», то теперь схема изменилась.

Коммерческая организация отправляет документ пользователю в чат мессенджера Max. Пользователь получает документ в мессенджере и уже оттуда пересылает его в приложение «Госключ». Непосредственно само подписание, как и раньше, происходит в «Госключе».

Важно отметить, что эти изменения не касаются документов, поступающих с портала «Госуслуги» — они по-прежнему будут приходить напрямую в «Госключ». Нововведение затрагивает в первую очередь взаимодействие с коммерческими структурами: подписание договоров на покупку недвижимости, регистрацию SIM-карт и другие подобные операции.

Зачем это нужно?

Официальная позиция Минцифры заключается в том, что это «эксклюзивное бесшовное взаимодействие» упростит процесс и поможет «включить электронную подпись в оборот». Глава ведомства Максут Шадаев приводил пример: человек в салоне связи считывает QR-код, загружает договор в мессенджер, там же его подписывает и отправляет обратно.

Однако эксперты видят в этом и другую, более очевидную цель — искусственное наращивание аудитории нового национального мессенджера Max, за развитие которого отвечает дочерняя компания VK.