Директор уфимской гимназии ушла с поста после визита прокуроров

Директор уфимской гимназии №121 Эльвира Шагина покинула пост. Это случилось на фоне прокурорской проверки, которой предшествовали скандальные отзывы в сети.
стенды в школе
©Гимназия № 121 / Vk.com

Руководитель уфимской гимназии №121 внезапно покинула свой пост. Как сообщает портал Уфа1, причиной стал визит правоохранителей в учебное заведение.

Эльвира Шагина, которая руководила школой в Инорсе с 2018 года, написала заявление по собственному желанию. Любопытно, что сделала она это, не дожидаясь результатов прокурорской проверки. По данным источника, никаких официальных обвинений ей ещё не предъявляли.

Сам визит силовиков, по всей видимости, не был случайным. Летом 2025 года на гимназию обрушился шквал критики в интернет-справочниках. Родители и ученики оставляли гневные комментарии.

Главной претензией стала история одной из учениц. Её аттестат с отличием был испорчен единственной тройкой по физике. В отзывах утверждалось, что администрация отказалась идти навстречу и даже не поставила печать в документе.

Впрочем, под этой волной хейта нашлись и те, кто встал на защиту школы. Другие родители заявили, что педагог очень сильный и требовательный, а дети получают с ней огромный багаж знаний. Саму гимназию они назвали отличной и современной.

