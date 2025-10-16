0
5 часов
Новости

В Башкирии девочку выписали из больницы после страшной аварии в которой героически погибла ее мама

6-летнюю Софию, выжившую в жутком ДТП в Туймазах, выписали из больницы. Ее мама погибла, закрыв дочку собой. Теперь девочка-сирота живет с дядей и не знает всей правды, а виновник аварии сидит в СИЗО.
женщина с ребенком на руках
©ВКонтакте

6-летнюю Софию выписали из больницы после страшного ДТП в Туймазах, где 1 октября погибла ее мама Гузалия. Сейчас девочка живет с дядей, который оформляет над ней опеку. Физически София чувствует себя хорошо — играет и бегает, но иногда грустит и молчаливо сидит, скучая по маме.

Момент ДТП в Туймазах
Video
©Ufa_rb

Родственники пока не решились сообщить ребенку правду о смерти матери.

«Психологически она еще не готова это узнать. На днях все-таки скажем, нет смысла скрывать уже», — с горечью говорит тетя девочки Гульшат.

София осталась круглой сиротой: ее отец умер три года назад от сердечного приступа.

Для Софии в доме дяди подготовили отдельную комнату, где сейчас завершают косметический ремонт. Девочка ходит в гости к тете, общается и играет с ее детьми — эти встречи помогают ребенку отвлечься от тяжелых переживаний. Неравнодушные жители Башкирии собрали для Софии около 1 миллиона рублей, которые переведут на специальный счет после оформления опеки.

Видео с места происшествия
RuTube
©ГАИ по Баширии

ДТП произошло вечером 1 октября на пешеходном переходе на улице Комарова в Туймазах. 40-летняя Гузалия с дочерью переходили дорогу, когда их на большой скорости сбила «Лада-Приора» под управлением 20-летнего студента Данила К. Видео с камеры наблюдения показало: перед ударом девочка крепко обняла маму, а та успела встать так, чтобы принять весь удар на себя. Гузалия погибла на месте, Софию в тяжелом состоянии госпитализировали в Туймазинскую ЦРБ, а затем перевели в Уфу.

20-летний водитель был трезв, он пояснил, что слишком поздно заметил пешеходов на переходе. В отношении Данила К. возбуждено уголовное дело, и он арестован до 1 декабря — расследование он будет ожидать в СИЗО. После аварии молодого человека отчислили из колледжа.

Это не первое резонансное ДТП с участием пешеходов в Башкирии в 2025 году. 12 октября в Туймазинском районе в другой аварии погибли три человека, включая ребенка.

