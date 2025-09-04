«Детей войны» в Башкирии будут обслуживать в МФЦ вне очереди

Депутаты Госсобрания Башкирии готовят поправки в закон. Для более чем 113 тысяч человек, родившихся с 1927 по 1945 год, введут льготу на обслуживание в МФЦ без очереди.

Такую поправку в республиканский закон намерены внести депутаты Госсобрания-Курултая. Инициатива призвана облегчить жизнь пожилым людям, которым часто тяжело пробиваться через бюрократические барьеры.

Под эту категорию в республике подпадают свыше 113 тысяч граждан. Это люди, чей год рождения пришёлся на период с июня 1927-го по сентябрь 1945-го. Им бывает непросто разбираться с оформлением документов и высиживать в долгих ожиданиях.

Спикер парламента Константин Толкачев объяснил, что приоритетное обслуживание уязвимых групп — это мировая практика. По его словам, похожая система уже доказала свою пользу в ряде регионов России.

Сам закон о «детях войны» в Башкирии утвердили ещё в марте 2021 года. Документ уже давал им право на внеочередные путёвки в дома-интернаты и медобслуживание по программе госгарантий. Также он предусматривал единовременные выплаты от главы региона.

Финансовая поддержка, однако, была не постоянна. В 2021 и 2022 годах поколение получало по тысяче рублей, на что ушло 177 и 155 миллионов соответственно. А вот в 2023 и 2024 годах выплаты поставили на паузу.

Все изменилось в 2025 году к 80-летию Победы, когда «детям войны» перечислили по две тысячи рублей. По официальным данным на апрель 2025-го, в республике статус «дети войны» имели 114,8 тысячи человек, а выплаты из регионального бюджета получили 107,9 тысячи.

Как сообщал РБК Уфа, ещё в 2024 году Минфин анонсировал планы по индексации пособий. В итоге на поддержку «детей войны» в 2025 году из бюджета выделили 200 миллионов рублей, причём деньги зачислялись проактивно, без лишних заявлений от пожилых граждан.