0
1 час
Новости

Дешёвый тариф парализовал вывоз отходов в четырёх районах Башкирии

Четыре района Башкирии утопают в отходах. Региональный оператор САХ не смог найти подрядчиков из-за низких тарифов. Теперь компания сама покупает мусоровозы и платит миллионные штрафы.
мусоровоз зеленого цвета
©Администрация Уфы

Жители Благоварского, Кушнаренковского, Кармаскалинского и Уфимского районов столкнулись с нерегулярным вывозом мусора. Ответственный за услугу региональный оператор «Спецавтохозяйство по уборке города» (САХ) не справляется с графиком, из-за чего контейнерные площадки остаются переполненными, пишет РБК-Уфа.

Причина сбоев — низкие тарифы. В 2025 году САХ трижды пытался нанять подрядчиков для вывоза отходов, но на конкурсы никто не заявился. Перевозчикам оказалось невыгодно работать по установленным ценам. В итоге оператору пришлось самому заняться вывозом и для этого купить два новых мусоровоза.

Министерство экологии контролирует работу оператора через госсистему «ТКО-Башкортостан 2.0» и жалобы жителей. С начала года САХ получил 40 требований исправить нарушения и выплатить неустойку. Общая сумма штрафов за некачественную работу достигла 3,6 млн рублей.

В конце сентября решение частично нашлось. Для Кушнаренковского и части Уфимского районов удалось найти подрядчика — компанию «Экологические технологии». Она будет вывозить отходы до конца года по контракту на 9,8 млн рублей. Проблема в остальных районах пока решается силами самого «Спецавтохозяйства».

Похожие записи
0
02.10.2025
Новости

Россиян предупредили о неподъемных ценах на вывоз ТКО

складирование мусора
Российский экологический оператор прогнозирует десятикратный рост тарифов на вывоз мусора. Причина — острый дефицит перерабатывающих заводов и мест для полигонов.
0
23.09.2025
Новости

В Башкирии все чаще встречают голодных медведей: власти назвали опасные зоны

бурый медведь
В Башкирии нашествие голодных медведей. Перед спячкой они выходят к людям за едой. Минэкологии составило карту опасных районов и объяснило, как выжить при встрече.
0
16.09.2025
Новости

В России ужесточили наказание за неправильно выброшенный мусор

мусор
Эксперт по ЖКХ предупредил: за мусор, выброшенный в неположенном месте, теперь грозят не только штрафы. За создание свалки можно получить реальный срок до двух лет.
0
24.07.2025
Новости

80% жителей Башкирии могут сортировать мусор, но экологи не верят отчётам. В чём подвох?

мусорные контейнеры
Минэкологии Башкирии заявило, что 80% жителей имеют возможность сортировать мусор. Экологи усомнились: если в посёлке есть один цветной бак, в отчёт пишут всех
0
08.10.2025
Экономика

Цены на новостройки в Уфе показали заметный рост за год

строящийся дом
Квадратный метр в уфимских новостройках теперь стоит 166,8 тысяч. За год ценник подскочил на 8,4%. Средняя квартира обойдётся уже в 7,4 миллиона рублей.
0
08.10.2025
Криминал

В Уфе начался суд над чиновником, заставившим бизнес работать бесплатно

судебный молоток
Бывшего замглавы Советского района Уфы Марата Китапова будут судить за превышение полномочий. По версии следствия, он заставил коммерсантов бесплатно облагородить сад на 680 тысяч рублей, пообещав расплатиться позже.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.