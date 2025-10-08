Дешёвый тариф парализовал вывоз отходов в четырёх районах Башкирии

Четыре района Башкирии утопают в отходах. Региональный оператор САХ не смог найти подрядчиков из-за низких тарифов. Теперь компания сама покупает мусоровозы и платит миллионные штрафы.

Жители Благоварского, Кушнаренковского, Кармаскалинского и Уфимского районов столкнулись с нерегулярным вывозом мусора. Ответственный за услугу региональный оператор «Спецавтохозяйство по уборке города» (САХ) не справляется с графиком, из-за чего контейнерные площадки остаются переполненными, пишет РБК-Уфа.

Причина сбоев — низкие тарифы. В 2025 году САХ трижды пытался нанять подрядчиков для вывоза отходов, но на конкурсы никто не заявился. Перевозчикам оказалось невыгодно работать по установленным ценам. В итоге оператору пришлось самому заняться вывозом и для этого купить два новых мусоровоза.

Министерство экологии контролирует работу оператора через госсистему «ТКО-Башкортостан 2.0» и жалобы жителей. С начала года САХ получил 40 требований исправить нарушения и выплатить неустойку. Общая сумма штрафов за некачественную работу достигла 3,6 млн рублей.

В конце сентября решение частично нашлось. Для Кушнаренковского и части Уфимского районов удалось найти подрядчика — компанию «Экологические технологии». Она будет вывозить отходы до конца года по контракту на 9,8 млн рублей. Проблема в остальных районах пока решается силами самого «Спецавтохозяйства».