0
2 часа
Новости

«Держитесь подальше от окон». Жителей Башкирии вновь предупредили об атаке БПЛА

В Башкирии снова объявили опасность атаки дронов — второй раз за день. Утром ПВО уже сбили один аппарат, а аэропорты Уфы и Оренбурга временно не работали.
бпла
©ГАИ по Башкирии

Жителей Башкирии снова попросили не выходить на улицу и держаться подальше от окон. Глава республиканского Госкомитета по ЧС Кирилл Первов объявил режим «Беспилотная опасность» второй раз за сутки.

Первая тревога прозвучала около половины девятого утра. Одновременно с этим аэропорты Уфы и Оренбурга приостановили приём и отправку самолётов.

Ближе к полудню ограничения были сняты. Министерство обороны сообщило, что их средства ПВО успешно перехватили и уничтожили один беспилотник над территорией республики. Но спокойствие длилось недолго.

Для региона это уже не первый подобный случай. В начале ноября небо над республикой закрывали уже несколько раз, а 4-го числа два дрона пытались атаковать нефтехимический завод в Стерлитамаке, но были сбиты.

Октябрь выдался не менее напряжённым. Ночью 18 октября над Башкирией уничтожили пять беспилотников. Неделей ранее, 11 октября, регион атаковали дважды: ПВО сбили два аппарата ночью и ещё пять — днём.

