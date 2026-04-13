Держался в тени Радия: что известно о погибшем брате Главы Башкирии Ришате Хабирове

Ришат Хабиров — средний из трёх братьев в семье, 28 лет проработал в системе госрегистрации. Публичности избегал, несмотря на влиятельного родственника.
12 апреля в Башкирии в результате дорожно-транспортного происшествия погиб Ришат Фаритович Хабиров — средний брат главы республики Радия Хабирова. Ему было 68 лет. О трагедии сообщил ТАСС депутат Госсобрания Башкортостана Рустем Ахмадинуров.

«Да, произошло ДТП, в котором погиб старший брат Радия Хабирова Ришат. Это было в республике», — сообщил парламентарий. Иных подробностей об обстоятельствах аварии он не привёл.

В семье Хабировых трое братьев. Погибший Ришат был средним, Радий — младшим. Ещё один брат, Рамиль, старше главы республики на девять лет.

Ришат Хабиров родился в 1958 году в Ишимбайском районе. В 1983 году он окончил Московский государственный университет путей сообщения, после чего вернулся в Башкирию. Большую часть трудовой жизни он посвятил системе государственной регистрации прав. Мэр Салавата Марат Загидуллин написал во «ВКонтакте»:

«28 лет он работал в системе государственной регистрации, из них 23 года возглавлял отдел Управления Росреестра по Республике Башкортостан в городе Салавате».

Глава города также отметил высокий профессионализм покойного. По его словам, принципиальность и огромный опыт Ришата Хабирова позволяли ему и его коллективу решать важнейшие имущественные вопросы тысяч салаватцев. В апреле 2021 года руководитель регионального Росреестра Пётр Клец удостоил Ришата Хабирова звания «Почётный работник».

При этом сам он намеренно держался в стороне от публичности. Чиновники пояснили: Хабиров-старший — человек закрытый и не стремится к интервью или упоминаниям в прессе. Его супруга, по данным «Контур.Фокус», выступала соучредителем торгового объекта в центре Салавата и владела компанией в сфере строительства и управления недвижимостью.

Глава Башкирии публично о брате высказывался редко, однако неизменно — с теплотой. В 2023 году, поздравляя Ришата с 65-летием, Радий Хабиров написал:

«Спасибо, брат, что ты есть у меня. И даёшь мне силы помогать людям».

После гибели брата глава республики обратился к подписчикам в соцсетях, написав:

«Самое главное в этой жизни — набыться вместе. К сожалению, об этом забываем».

Своё обращение он сопроводил стихотворением Валентина Гафта.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев выразил соболезнования:

«Искренние соболезнования главе республики Радию Фаритовичу Хабирову в связи с трагической гибелью брата, Ришата Фаритовича».

