Депутаты внесли законопроект о сокращенной пятнице с отработкой в будни

В Госдуме предложили узаконить короткие рабочие пятницы. Радость преждевременна: уходить раньше позволят, только если отработать этот час в другие дни.
настольные часы в рабочем кабинете
Россияне могут получить долгожданную короткую пятницу, но за это придётся расплачиваться переработками в остальные дни. О такой инициативе, как сообщает ТАСС, рассказал глава думского комитета Ярослав Нилов.

Суть предложения проста: уходишь в пятницу на час раньше, но этот час «докидываешь» к своей смене с понедельника по четверг. Соответствующий законопроект уже внесён депутатом и его коллегами на рассмотрение.

Как именно наверстать упущенное время? Предлагается два варианта: либо урезать свой обеденный перерыв в будни, либо просто задерживаться на рабочем месте подольше. Выбор, так сказать, остаётся за сотрудниками.

По словам парламентария, такая схема нужна для сохранения баланса труда и отдыха. По его мнению, весь Трудовой кодекс построен на этом равновесии.

Нилов подчеркнул, что переход к такому графику не должен быть резким. Процесс предполагается сделать постепенным и взвешенным, чтобы не ломать устоявшийся рабочий ритм в компаниях.

По данным Росстата, в 2025 году средняя продолжительность рабочего дня в России и так уже сократилась на 10 минут по сравнению с 2024 годом и составила 7 часов 32 минуты.

Более того, для самого депутата это не первая попытка продвинуть идею. Ещё в июле 2025 года Ярослав Нилов вносил в Госдуму похожий законопроект, который также предполагал сокращение рабочего дня перед выходными.

