Депутаты в Башкирии предложили ужесточить правила въезда мигрантам

Новый закон призван защитить граждан от потенциально опасных людей

Госсобрание Башкортостана внесло в Госдуму законопроект, который может навсегда закрыть въезд в Россию для иностранцев, совершивших серьезные преступления. Цель инициативы — повысить безопасность в стране.

По словам спикера башкирского парламента Константина Толкачева, поводом для законопроекта стал рост преступности среди мигрантов. Статистика МВД это подтверждает: только за первые семь месяцев 2025 года в республике возбудили 1111 уголовных дел, связанных с нарушением миграционного законодательства. Новый закон призван защитить граждан от потенциально опасных людей.

Депутаты хотят ввести пожизненный запрет на въезд, временное проживание, получение вида на жительство, а также на работу и учебу в России для иностранцев с судимостью за особо тяжкие преступления.

Под запрет попадут осужденные за грабежи, разбои, насилие, а также за преступления против общественного порядка и государственной безопасности. При этом неважно, в какой стране был вынесен приговор — в России или за рубежом. Ограничение будет бессрочным, и его не снимут, даже если судимость будет погашена.

По мнению авторов, такая мера поможет привлекать в страну только тех, кто готов жить по российским законам и уважать местные традиции, а не создавать угрозу для общества.