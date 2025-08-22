Главная » Новости
26

Депутаты в Башкирии предложили ужесточить правила въезда мигрантам

Новый закон призван защитить граждан от потенциально опасных людей
В Башкирии установили рекорд по количеству депортированных нелегальных мигрантов
Фото: ГУФССП России по РБ, Vk

Госсобрание Башкортостана внесло в Госдуму законопроект, который может навсегда закрыть въезд в Россию для иностранцев, совершивших серьезные преступления. Цель инициативы — повысить безопасность в стране.

По словам спикера башкирского парламента Константина Толкачева, поводом для законопроекта стал рост преступности среди мигрантов. Статистика МВД это подтверждает: только за первые семь месяцев 2025 года в республике возбудили 1111 уголовных дел, связанных с нарушением миграционного законодательства. Новый закон призван защитить граждан от потенциально опасных людей.

Депутаты хотят ввести пожизненный запрет на въезд, временное проживание, получение вида на жительство, а также на работу и учебу в России для иностранцев с судимостью за особо тяжкие преступления.

Под запрет попадут осужденные за грабежи, разбои, насилие, а также за преступления против общественного порядка и государственной безопасности. При этом неважно, в какой стране был вынесен приговор — в России или за рубежом. Ограничение будет бессрочным, и его не снимут, даже если судимость будет погашена.

По мнению авторов, такая мера поможет привлекать в страну только тех, кто готов жить по российским законам и уважать местные традиции, а не создавать угрозу для общества.

законопроект в Башкирии курултай мигранты
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.