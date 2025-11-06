0
Депутаты из Башкирии предложили способ вернуть подаренное жильё

Депутаты из Башкирии внесли в Госдуму проект закона, который позволит дарителям забрать жильё обратно, если одаряемый умер. На всё про всё дадут полгода, чтобы избежать хаоса с наследством.
ключи от квартиры лежат на деньгах
В Госдуму направили законопроект из Башкирии, призванный навести порядок в вопросах подаренной недвижимости. Парламентарии предлагают решить проблему квартир, застрявших в юридической неопределённости.

Сейчас ситуация такая: вы подарили кому-то квартиру, а новый владелец скоропостижно скончался. Закон позволяет отменить дарение, если вы это прописали в договоре, но не говорит, в какой срок. Из-за этого наследники живут как на пороховой бочке, не зная, потребуют ли у них вернуть имущество.

Башкирские депутаты предлагают простой и логичный выход — установить чёткие сроки. Если одаряемый умер, у первоначального владельца будет ровно шесть месяцев, чтобы заявить о своём желании вернуть недвижимость. Этот срок совпадает с периодом вступления в наследство, что должно устранить путаницу.

Кроме того, поправки чётко прописывают обязанность наследников вернуть подаренное имущество в случае отмены сделки. Раньше эта норма была размытой и формально касалась только самого одаряемого, что после его смерти создавало юридический казус.

Авторы инициативы предусмотрели и уважительные причины. Если даритель пропустил полугодовой срок, потому что не знал о смерти или по другим веским обстоятельствам, он сможет восстановить его через суд. Но для этого нужно обратиться в инстанцию в течение шести месяцев после того, как эти обстоятельства отпали.

Это уже не первая версия законопроекта. Летом её отправляли на оценку в Совет законодателей. Тогда в документе был пункт об обязательном нотариальном заверении отмены дарения, но его посчитали избыточным.

Эта инициатива — продолжение большой работы республики по регулированию сферы дарения. Так, по предложению Башкирии в декабре 2024 года был принят закон об обязательном нотариальном удостоверении сделок по дарению недвижимости.

А чтобы облегчить финансовую нагрузку на граждан, уже в июле 2025 года вступил в силу другой закон. Он вдвое снизил стоимость услуг нотариусов при оформлении дарственных между близкими родственниками.

Идея навести порядок в этой сфере возникла не на пустом месте. По данным аналитиков, договоры дарения стали популярным инструментом у мошенников. С 2019 по 2024 год число приговоров за махинации с дарственными выросло почти вдвое, а их доля в общем объёме преступлений с недвижимостью достигла 35%. Чаще всего жертвами аферистов становятся пожилые и уязвимые люди.

