9 часов
Депутаты хотят сократить рабочий день для беременных россиянок

В Госдуме предложили сократить рабочий день для беременных до шести часов с сохранением полной зарплаты. Инициатива призвана защитить здоровье будущих мам и простимулировать рождаемость.
женщина держит в руках детские носочки
Беременным сотрудницам в России могут серьезно облегчить трудовые будни. По данным РИА Новости, депутаты от «Справедливой России — За правду» выступили с предложением, которое уже направили вице-премьеру Татьяне Голиковой. Идея проста — сократить рабочий день для будущих мам до шести часов, но зарплату при этом не трогать.

Авторами инициативы стали лидер партии Сергей Миронов и глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Они считают, что стандартная восьмичасовая смена — это слишком большая нагрузка для организма женщины, который и так работает за двоих. Поправки предлагается внести прямо в Трудовой кодекс, чтобы у работодателей не было шанса их проигнорировать.

Как пояснил Миронов, многие начальники закрывают глаза на особое положение своих сотрудниц. А некоторые и вовсе создают невыносимые условия, чтобы женщина ушла «по собственному». Новый закон должен стать своего рода броней от таких манипуляций и защитить здоровье матери и ребенка от лишних стрессов.

Лантратова, в свою очередь, смотрит на проблему шире. По ее словам, сейчас будущим мамам нередко приходится делать сложный выбор между карьерой и здоровьем малыша. Зачастую восьмичасовой рабочий день превращается в непосильный труд, а страх потерять деньги или работу только усугубляет ситуацию.

Парламентарии уверены, что их предложение поможет не только женщинам, но и улучшит демографическую ситуацию в стране. Если будущая мама будет уверена в завтрашнем дне и финансовой стабильности, это укрепит ее желание рожать детей. Эта инициатива идет в пакете с другой идеей «Справедливой России» — разрешить уход в декрет на любом сроке беременности.

