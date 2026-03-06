Депутат предупредил владельца Telegram: время на выполнение требований истекает

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что у компании Дурова остаётся мало времени для выполнения требований российского законодательства — иначе мессенджер ждут жёсткие ограничения.

Telegram рискует быть полностью заблокирован в России. Такое заявление сделал зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в интервью изданию «Подъём». Произошло это после того как президент Владимир Путин на встрече с женщинами-военнослужащими в честь 8 Марта публично поднял вопрос об опасности иностранных систем связи.

На встрече президент обратился к участницам с вопросом о том, согласны ли они с тем, что использование систем связи, находящихся вне российского контроля, несёт угрозу для личного состава. Одна из военнослужащих ответила утвердительно и охарактеризовала Telegram как вражеский канал коммуникации, предложив сосредоточить усилия на развитии отечественных платформ.

По оценке Свинцова, слова президента стали чётким сигналом: ситуация с мессенджером близится к развязке.

«У компании Дурова есть не так много времени, чтобы принять решение», — подчеркнул депутат.

По его словам, Telegram обязан привести деятельность в соответствие с российскими законами и наладить взаимодействие с государственными структурами. В противном случае сервис столкнётся с ограничениями на территории страны.

Давление на платформу нарастает с февраля. С 10 февраля Роскомнадзор последовательно вводит против мессенджера ограничительные меры в связи с несоблюдением российского законодательства. 20 февраля ведомство предъявило новую претензию: по данным РКН, Telegram формирует и поддерживает инфраструктуру ботов, осуществляющих незаконный сбор персональных данных. Днём позже, 21 февраля, ФСБ сообщила, что украинские спецслужбы и воинские подразделения применяют мессенджер для получения сведений военного характера.

Параллельно Федеральная антимонопольная служба признала размещение рекламы в Telegram незаконным.