0
5 часов
Новости

Депутат предупредил владельца Telegram: время на выполнение требований истекает

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что у компании Дурова остаётся мало времени для выполнения требований российского законодательства — иначе мессенджер ждут жёсткие ограничения.
мессенджер телеграм
©коллаж Ньюс-Баш

Telegram рискует быть полностью заблокирован в России. Такое заявление сделал зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в интервью изданию «Подъём». Произошло это после того как президент Владимир Путин на встрече с женщинами-военнослужащими в честь 8 Марта публично поднял вопрос об опасности иностранных систем связи.

На встрече президент обратился к участницам с вопросом о том, согласны ли они с тем, что использование систем связи, находящихся вне российского контроля, несёт угрозу для личного состава. Одна из военнослужащих ответила утвердительно и охарактеризовала Telegram как вражеский канал коммуникации, предложив сосредоточить усилия на развитии отечественных платформ.

По оценке Свинцова, слова президента стали чётким сигналом: ситуация с мессенджером близится к развязке.

«У компании Дурова есть не так много времени, чтобы принять решение», — подчеркнул депутат.

По его словам, Telegram обязан привести деятельность в соответствие с российскими законами и наладить взаимодействие с государственными структурами. В противном случае сервис столкнётся с ограничениями на территории страны.

Давление на платформу нарастает с февраля. С 10 февраля Роскомнадзор последовательно вводит против мессенджера ограничительные меры в связи с несоблюдением российского законодательства. 20 февраля ведомство предъявило новую претензию: по данным РКН, Telegram формирует и поддерживает инфраструктуру ботов, осуществляющих незаконный сбор персональных данных. Днём позже, 21 февраля, ФСБ сообщила, что украинские спецслужбы и воинские подразделения применяют мессенджер для получения сведений военного характера.

Параллельно Федеральная антимонопольная служба признала размещение рекламы в Telegram незаконным.

Похожие записи
0
05.03.2026
Образование

Шпаргалки не помогут: суд закрыл Telegram-каналы, торговавшие ответами ЕГЭ и ОГЭ

девушка со смартфоном
Останкинский суд Москвы заблокировал не менее трёх Telegram-каналов с ответами на государственные экзамены 2026 года по иску прокуратуры.
0
28.02.2026
Новости

Telegram не заблокируют — но есть одно «но». Госдума назвала условие работы мессенджера в России

смартфон на столе с открытм приложением телеграм
Председатель думского комитета по информполитике Сергей Боярский заявил, что мессенджер сохранит доступ для россиян, если его администрация будет соблюдать законодательство РФ.
0
26.02.2026
Новости

Telegram заблокируют в начале апреля — источники называют решение окончательным

смартфон в руках
Власти определились со сроками блокировки мессенджера Telegram в России. Ограничения могут вступить в силу в первых числах апреля, однако в зоне СВО сервис продолжит работать.
0
25.02.2026
Новости

Кого накажут за использование Telegram после признания мессенджера экстремистским: адвокат все объяснил

мессенджер телеграм
Адвокат Тимур Чанышев объяснил, какие действия в Telegram могут привести к уголовному преследованию в случае признания мессенджера экстремистским и почему обычным пользователям беспокоиться не стоит.
0
21.02.2026
Новости

ФСБ рассказала, чем Telegram опасен для российских военных

мобильный телефон в руках
ФСБ и Роскомнадзор назвали ключевые угрозы Telegram — от утечки военных данных до массового «пробива» персональных данных россиян.
0
18.02.2026
Новости

Минцифры объяснило замедление Telegram: сервис проигнорировал 150 тысяч требований

мессенджер телеграм
Максут Шадаев подтвердил решение о замедлении Telegram. Платформа проигнорировала 150 тысяч требований об удалении запрещенки, включая экстремизм и детское порно.
0
17.02.2026
Новости

В России готовятся к отключению Telegram: названа дата полной блокировки

мессенджер телеграм
Источники сообщают о планах Роскомнадзора ограничить доступ к мессенджеру с 1 апреля. Ведомство и эксперты прокомментировали вероятность реализации такого сценария.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.