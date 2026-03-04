Депутат Госдумы от Башкирии Утяшева: «Женщина может рожать до 47 лет, а у мужчин лимитов вообще нет»

Врач-акушер-гинеколог и депутат Римма Утяшева на заседании Курултая Башкирии заявила, что женщина может рожать до 47 лет, а оптимальный возраст материнства — 22–27 лет.

Депутат-гинеколог Римма Утяшева на встрече в стенах Курултая Башкирии заявила, что женщины способны рожать до 47 лет. Депутат Госдумы озвучила позицию в ходе обсуждения мер по укреплению семьи и повышению рождаемости.

По мнению депутата и врача-акушера-гинеколога, наиболее благоприятный период для рождения детей — от 22 до 27 лет. За это время, считает Утяшева, женщина вполне может родить троих детей без значительных рисков для здоровья. Однако при желании деторождение возможно и позже — до 47 лет, подчеркнула парламентарий.

Что касается мужчин, их фертильные способности, по словам Утяшевой, практически не имеют временных рамок. Однако современная медицина указывает, что качество спермы снижается с возрастом, а риски генетических аномалий у потомства возрастают. Депутат пожелала мужчинам крепкого здоровья, а женщинам — благополучия.

Напомним, Римма Утяшева — заслуженный врач Республики Башкортостан, кандидат медицинских наук, депутат Государственной Думы VIII созыва от «Единой России». Ещё в 2017 году в интервью ИА «Башинформ» она заявляла:

«Мы говорим, что фертильный возраст женщины — 18–47 лет, однако фактически он короче. У нас в акушерстве принято, что самое комфортное репродуктивное здоровье приходится на возраст 22–28 лет».

Рождаемость в Башкирии падает

По данным министра здравоохранения Башкортостана Айрата Рахматуллина, за 11 месяцев 2025 года в республике родилось 27 574 ребёнка. Для сравнения: за полный 2024 год родилось 32 968 детей, за 2023 год — 35 388 детей. Суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2024 года составил 1,352, при том что для сохранения численности населения необходим показатель не ниже 2,14–2,17. Коэффициент фертильности за пять лет снизился на 10,8% — с 1,516 в 2020 году до 1,352 в 2024-м.

На демографическую программу Башкирии выделят 9,2 млрд рублей

В феврале 2025 года правительство Башкирии утвердило региональную программу «Повышение рождаемости на территории РБ на период до 2027 года» с общим финансированием 9,2 млрд рублей. Программа включает обучение специалистов доабортному консультированию, создание кабинетов медико-социальной поддержки женщин и повышение эффективности ЭКО. Согласно целевым показателям, к 2030 году число родившихся должно вырасти до 36 тысяч, а СКР — до 1,6.

В Башкирии действуют различные меры поддержки семей

В республике реализуется ряд мер поддержки семей с детьми. С 2025 года упрощены условия получения единого пособия: при рождении ещё одного ребёнка выплата назначается без оценки нуждаемости. Кроме того, родители в отпуске по уходу за ребёнком теперь могут выйти на работу, сохранив пособие до 1,5 лет.

Естественная убыль населения Башкирии ускоряется

Согласно статистике «АиФ Уфа», показатель естественной убыли населения в Башкирии по итогам 2024 года составил 4,5 случаев на 1000 человек. По данным Росстата, население республики за 2024 год сократилось на 21 984 человека и составило около 4,042 миллиона жителей на начало 2025 года. За полный 2024 год в республике родилось 32 968 детей, а число умерших составило 51 214 человек.