Депутат Госдумы объяснила, как законно увеличить пенсию в два раза

Согласно официальной информации, предоставленной депутатом Государственной думы Светланой Бессараб, отсрочка оформления пенсии является эффективным способом повышения будущих выплат. Данный механизм стимулирует граждан продолжать трудовую деятельность и позволяет значительно увеличить как страховую, так и фиксированную части пенсии за счёт премиальных коэффициентов.
Как это работает на практике:
- Отсрочка на 5 лет: При таком сценарии индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) увеличивается на 45%, а фиксированная выплата к страховой пенсии — на 36%.
- Отсрочка на 10 лет: Этот вариант даёт наиболее существенный прирост. ИПК индексируется в 2,32 раза, а фиксированная выплата — в 2,11 раза. В течение всего периода отсрочки гражданин также продолжает накапливать новые пенсионные баллы за счёт своей работы.
Основа для расчёта пенсии:
Размер пенсии напрямую зависит от индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), также известного как пенсионные баллы. Эти баллы начисляются за каждый год официальной трудовой деятельности и за социально значимые периоды (например, уход за ребёнком). При расчёте итоговой выплаты количество накопленных баллов умножается на их актуальную стоимость, и к полученной сумме прибавляется фиксированная выплата. В 2025 году минимальный порог для назначения пенсии составляет 30 ИПК.