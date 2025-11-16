Депутат Госдумы объяснила, как законно увеличить пенсию в два раза

Россияне могут более чем вдвое увеличить размер своей страховой пенсии по старости, если воспользуются правом на отложенный выход на пенсию. Светлана Бессараб, член комитета Государственной думы по труду и социальной политике, подтвердила наличие такого механизма и объяснила, как он работает с точки зрения законодательства.