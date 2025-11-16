0
9 часов
Новости

Депутат Госдумы объяснила, как законно увеличить пенсию в два раза

Россияне могут более чем вдвое увеличить размер своей страховой пенсии по старости, если воспользуются правом на отложенный выход на пенсию. Светлана Бессараб, член комитета Государственной думы по труду и социальной политике, подтвердила наличие такого механизма и объяснила, как он работает с точки зрения законодательства.
деньги под кошельком
Согласно официальной информации, предоставленной депутатом Государственной думы Светланой Бессараб, отсрочка оформления пенсии является эффективным способом повышения будущих выплат. Данный механизм стимулирует граждан продолжать трудовую деятельность и позволяет значительно увеличить как страховую, так и фиксированную части пенсии за счёт премиальных коэффициентов.

Как это работает на практике:

  • Отсрочка на 5 лет: При таком сценарии индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) увеличивается на 45%, а фиксированная выплата к страховой пенсии — на 36%.
  • Отсрочка на 10 лет: Этот вариант даёт наиболее существенный прирост. ИПК индексируется в 2,32 раза, а фиксированная выплата — в 2,11 раза. В течение всего периода отсрочки гражданин также продолжает накапливать новые пенсионные баллы за счёт своей работы.

Основа для расчёта пенсии:

Размер пенсии напрямую зависит от индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), также известного как пенсионные баллы. Эти баллы начисляются за каждый год официальной трудовой деятельности и за социально значимые периоды (например, уход за ребёнком). При расчёте итоговой выплаты количество накопленных баллов умножается на их актуальную стоимость, и к полученной сумме прибавляется фиксированная выплата. В 2025 году минимальный порог для назначения пенсии составляет 30 ИПК.

