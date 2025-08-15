Дело экс-чиновника Марзаева о взятке на 37 млн рублей поступило в суд Уфы

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя премьер-министра Башкирии Алана Марзаева передано в Ленинский районный суд Уфы.

Материалы по уголовному делу экс-зампреда правительства Башкирии Алана Марзаева поступили для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд столицы республики. Бывший чиновник был этапирован из московского следственного изолятора в Уфу.

Высокопоставленному фигуранту инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следственных органов, Марзаев получил незаконное вознаграждение на сумму 37 миллионов рублей.

Следствие полагает, что денежные средства были переданы руководителями одной из крупных дорожно-строительных организаций региона. Взамен чиновник якобы обеспечивал покровительство и содействие в получении выгодных государственных контрактов на выполнение дорожных работ.

Сам Алан Марзаев, задержанный 30 сентября 2024 года, свою причастность к совершению преступления категорически отрицает. Он расценивает выдвинутые против него обвинения как оговор, о чем ранее заявляла его защита.

По решению суда мера пресечения в виде заключения под стражу для Марзаева была продлена до 6 ноября 2025 года. До начала судебного разбирательства он будет содержаться в уфимском следственном изоляторе.

Ключевые показания против бывшего вице-премьера предоставил экс-министр транспорта Башкирии Александр Клебанов, который, по данным следствия, выступал посредником при передаче взятки. Сообщается, что Клебанов заключил досудебное соглашение со следствием.

Однако бывший глава регионального Минтранса не дожил до суда. В начале марта 2025 года он скончался в результате онкологического заболевания, после чего уголовное преследование в его отношении было прекращено.

Несмотря на передачу дела в Уфу, вопрос о территориальной подсудности остается открытым. Прокуратура Башкирии подала ходатайство о рассмотрении дела в другом регионе, чтобы исключить возможное давление со стороны обвиняемого.

Окончательное решение о том, где будет проходить процесс, примет Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре. Этот вердикт определит, останется ли дело в производстве Ленинского суда Уфы или будет передано за пределы республики.

Алан Марзаев занимал пост заместителя премьер-министра с августа 2022 года и курировал, в частности, сферу дорожного строительства. После сентябрьских событий 2024 года он не вошел в новый состав правительства республики.