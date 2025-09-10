Дефицит бензина зафиксирован более чем в 10 регионах России

Россию накрывает топливный шторм. Бензин пропадает с независимых заправок в десятках регионов, а цены на бирже бьют рекорды. Водители в панике, а власти ищут решение, пока баки не опустели окончательно.

По данным газеты «Известия», топливный кризис в России набирает обороты, заставляя независимые заправки закрываться. Проблема, которая раньше казалась локальной, теперь охватила более десяти регионов — от Дальнего Востока до европейской части страны.

География дефицита стремительно расширилась. Если сначала перебои отмечали на Дальнем Востоке и в Саратовской области, то сейчас тревогу бьют в Нижегородской, Ростовской, Рязанской областях и в Крыму. Владельцы частных АЗС сообщают, что некоторые нефтеперерабатывающие заводы не поставляют АИ-92 и АИ-95 уже несколько недель.

Как пояснил глава Независимого топливного союза Павел Баженов, нехватка бензина вызвана системным несоответствием между производством и спросом, к которому добавился фактор сезонности. Проще говоря, заводы не успевают за аппетитами рынка.

В первую очередь пострадали именно независимые АЗС. По словам экспертов, такие заправки не имеют своих скважин и хранилищ, поэтому вынуждены закупать горючее на бирже, где сейчас творится настоящий ажиотаж. Желающих купить топливо — больше тысячи, а объемы предложения слишком малы.

После совещания в правительстве биржевые котировки ненадолго пошли вниз, но быстро отыграли падение. В начале сентября стоимость тонны АИ-95 обновила исторический максимум, приблизившись к 82,4 тысячи рублей.

Среди главных причин эксперты называют ремонты на НПЗ, пострадавших от атак беспилотников, а также проблемы с логистикой. Всё это подогревает панику на рынке, заставляя цены расти ещё быстрее.

Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца октября 2025 года, чтобы насытить внутренний рынок. Тем не менее, по данным Росстата на начало сентября, горючее на заправках с начала года уже подорожало почти на 7%, и недельный рост цен стабильно обгоняет инфляцию.