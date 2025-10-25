Дед Мороз за полмиллиона: жители Башкирии возмутились ценой новогодних фигур

Администрация Салавата закупает световые фигуры за 660 тысяч рублей. Горожане в шоке: они считают, что деньги можно было направить на что-то более полезное.

Администрация Салавата закупит световые фигуры Деда Мороза и Снегурочки за 660 тысяч рублей. Новость о расходах на праздничное оформление города вызвала волну критики среди жителей. Об этом сообщает паблик «Типичный салаватец»

Речь идет о поставке двух световых фигур — «Дед Мороз» и «Снегурочка» — для праздничного оформления города. Высота фигур составит 2,3 метра. Они будут оснащены подсветкой и выдержат морозы до минус 60 градусов. Начальная цена контракта — 660 тысяч рублей.

Горожане критикуют власти за завышенную, по их мнению, стоимость новогодних декораций. «С каждым годом всё хуже и хуже», — выражают недовольство жители Салавата. Многие считают, что на эти деньги можно было бы решить более важные городские проблемы.

Напомним, в 2019 году девять городов республики, включая Салават, потратили на иллюминацию 115 миллионов рублей. В 2022 году власти Салавата выделили 7,9 миллиона на установку новогоднего городка и пиксельной елки. Тогда глава Башкирии Радий Хабиров призывал чиновников не транжирить средства и отказаться от пышных празднований.

В Уфе на новогоднее оформление двух главных площадей в 2025 году выделили 38,4 миллиона рублей. На площадях установят пиксельные ели, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, горки и светящиеся конструкции.