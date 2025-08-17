Дачников предупредили о новых правилах изъятия земельных участков: что изменится с 1 сентября

Рассказываем, на что обратить внимание, чтобы не лишиться собственности

С 1 сентября 2025 года в России начинают действовать новые, более строгие правила изъятия неиспользуемых земельных участков. Если ваша дача или земля под строительство простаивает, теперь её могут забрать по решению суда, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Рассказываем, на что обратить внимание, чтобы не лишиться собственности.

За что могут изъять землю

Теперь основанием для изъятия может стать не только отсутствие построек, но и состояние самого участка. Вот главные причины:

Мусор и сорняки . Если больше половины участка в течение года захламлено отходами или заросло сорняками выше метра.

. Если больше половины участка в течение года захламлено отходами или заросло сорняками выше метра. Разруха . Постройки находятся в аварийном состоянии: в стенах трещины, нет окон, конструкция очевидно не используется.

. Постройки находятся в аварийном состоянии: в стенах трещины, нет окон, конструкция очевидно не используется. Нарушены сроки строительства . Вы не возвели и не зарегистрировали дом в установленный срок: 7 лет для участков ИЖС и 5 лет для других земель под застройку.

. Вы не возвели и не зарегистрировали дом в установленный срок: 7 лет для участков ИЖС и 5 лет для других земель под застройку. Земля не используется по назначению. На участке для личного подсобного хозяйства три года подряд ничего не выращивается.

Как происходит изъятие

Участок не заберут внезапно. Процедура проходит в несколько этапов:

Проверка. К вам приедет инспектор из надзорного органа и зафиксирует нарушения. Предписание. Вам выдадут официальное требование привести участок в порядок в установленный срок. Суд. Если вы проигнорируете предписание, администрация подаст иск об изъятии земли.

Это крайняя мера. На любом этапе у вас есть право оспорить решение или попросить в суде дополнительное время на устранение нарушений.