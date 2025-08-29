Дачникам в Башкирии запретили бизнес на участках

С осени любой бизнес на даче в Башкирии — вне закона. За глэмпинг или автосервис можно получить штраф до полумиллиона.

С осени 2025 года владельцев дач в России начали штрафовать за коммерческую деятельность на участках, предназначенных для личного хозяйства (ЛПХ) и индивидуального строительства (ИЖС). Штраф для физического лица — до 50 000 рублей, для организации — до 500 000 рублей.

Разбираемся, что теперь под запретом и как избежать штрафа.

Что запретили

На дачных участках больше нельзя открывать автомастерские, пункты выдачи интернет-заказов, кафе, кемпинги и другие предприятия. Фактически любой бизнес оказался под запретом.

Что можно

Продавать собственный урожай и держать небольшую пасеку по-прежнему можно, но с оговорками:

Урожай . Продавать можно только излишки, выращенные для себя. Это не должно быть массовое производство с привлечением наёмных работников. Помощь членов семьи нарушением не считается. Контролирующие органы будут оценивать масштабы: несколько грядок картошки — это личное хозяйство, а засаженное поле — уже может быть расценено как бизнес.

Пчеловодство. Разрешено держать пасеку, если на ней не больше десяти ульев.

Почему ввели ограничения

По словам Надежды Локтионовой, руководителя садоводческого объединения Екатеринбурга, новые правила защищают интересы обычных дачников. Бизнес на участках создаёт избыточную нагрузку на общие коммуникации, особенно на электросети.

«Наиболее критическая проблема садоводов сегодня связана с перегрузкой электрических сетей. Это вызывает поломки трансформаторных станций, увеличивает потери энергии, компенсация которых включается в членские платежи. Получается, что сезонные дачники финансируют бизнесменов, что абсолютно несправедливо», — поясняет Локтионова.

Как доказать, что вы не ведёте бизнес

Если возникнут подозрения, дачнику придётся доказать, что он не использует участок в коммерческих целях. Для этого может потребоваться справка от правления садового товарищества.

В документе должно быть указано, что: