«Да, мы скопировали, но…»: в Башкирии ответили на критику копии арт-объекта из Перми

В Башкирии установили новый арт-объект, вызвавший споры. Чиновник признал копирование, но заявил об «особом глубинном смысле» для местных жителей.

В селе Бижбуляк Республики Башкортостан 30 октября 2025 года установили арт-объект «Счастье не за горами». Конструкция является почти точной копией знаменитой инсталляции, расположенной на набережной в Перми с 2009 года.

Новый объект окрашен в цвета национального флага Башкортостана и оборудован подсветкой. Появление копии вызвало активное обсуждение в социальных сетях, после чего глава Бижбулякского района Артур Зарипов прокомментировал ситуацию. По его словам, которые приводят несколько СМИ, идея была частично заимствована у аналогичной инсталляции в городе Счастье Луганской Народной Республики.

«Да, мы скопировали, но у нашего названия немножко другой глубинный смысл — счастье жить и работать дома», — цитирует Артура Зарипова издание Prufy.ru.

Оригинальный арт-объект в Перми был создан художником Борисом Матросовым. За годы существования он стал одним из символов города, но также неоднократно страдал от вандализма. Самый известный случай произошел в 2018 году, когда слово «счастье» было заменено на «смерть», после чего объект пришлось демонтировать и восстанавливать.

Власти Бижбулякского района сообщают, что новый арт-объект был установлен силами местных активистов и предпринимателей.