0
9 часов
Новости

«Да, мы скопировали, но…»: в Башкирии ответили на критику копии арт-объекта из Перми

В Башкирии установили новый арт-объект, вызвавший споры. Чиновник признал копирование, но заявил об «особом глубинном смысле» для местных жителей.
надпись Счастье не за горами
©vk.com/arturzaripov74

В селе Бижбуляк Республики Башкортостан 30 октября 2025 года установили арт-объект «Счастье не за горами». Конструкция является почти точной копией знаменитой инсталляции, расположенной на набережной в Перми с 2009 года.

Новый объект окрашен в цвета национального флага Башкортостана и оборудован подсветкой. Появление копии вызвало активное обсуждение в социальных сетях, после чего глава Бижбулякского района Артур Зарипов прокомментировал ситуацию. По его словам, которые приводят несколько СМИ, идея была частично заимствована у аналогичной инсталляции в городе Счастье Луганской Народной Республики.

«Да, мы скопировали, но у нашего названия немножко другой глубинный смысл — счастье жить и работать дома», — цитирует Артура Зарипова издание Prufy.ru.

Оригинальный арт-объект в Перми был создан художником Борисом Матросовым. За годы существования он стал одним из символов города, но также неоднократно страдал от вандализма. Самый известный случай произошел в 2018 году, когда слово «счастье» было заменено на «смерть», после чего объект пришлось демонтировать и восстанавливать.

Власти Бижбулякского района сообщают, что новый арт-объект был установлен силами местных активистов и предпринимателей.

Похожие записи
0
31.10.2025
Новости

В Башкирии установили светящуюся инсталляцию с мотивирующей надписью

надпись Счастье не за горами
В селе Бижбуляк теперь есть своя версия пермского «Счастья не за горами». Светящиеся буквы на въезде должны поднять настроение местным и привлечь туристов.
0
27.08.2025
Криминал

В Башкирии задержали браконьера, выловившего краснокнижного хариуса

хариус
Житель Башкирии решил порыбачить в заказнике «Бижбулякский» и выловил три хариуса из Красной книги. Теперь его скромный улов может стать поводом для уголовного дела.
0
11.07.2025
Экономика

Столичный «Таврос» построит в Башкирии гигантский свинокомплекс

колбаса на столе с зеленью помидорами и чесноком
Московский агрохолдинг «Таврос» заходит в Бижбулякский район с новым проектом. Там возведут современный свинокомплекс на 16 тысяч тонн мяса в год
0
01.11.2025
Новости

Ювелирная работа: два сварщика из Башкирии победили на Всероссийском конкурсе

сварщики победители конкурса
Два специалиста из Башкирии стали триумфаторами всероссийского конкурса сварщиков в Питере. Один забрал золото и едет на мир, второй — приз за ювелирную работу.
0
01.11.2025
Происшествия

Не дождался пожарных: в Башкирии мужчина получил ожоги, спасая свою баню

пжарный на месте чп
Два пожара за день в Учалах и Белорецке. Пожилая пара и молодой мужчина получили ожоги и отравления. Герой-самоучка пытался потушить баню сам.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.