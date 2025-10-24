Что изменится в России с 1 ноября: деньги, долги и мобильная связь

Начиная с ноября, россиян ждёт пересчёт пенсий, блокировка лишних SIM-карт и новые схемы взыскания долгов. Новшества затронут миллионы граждан

С 1 ноября 2025 года в России вступает в силу пакет законодательных изменений, которые затронут миллионы граждан. Новые правила касаются налоговых долгов, пенсионных выплат, оформления наследства и даже количества SIM-карт у одного человека.

Налоговая без суда заберёт долги

ФНС получила право взыскивать задолженность с граждан без обращения в суд. Это касается налогов на имущество, транспорт, НДФЛ и штрафов, которые отражены на Едином налоговом счёте.

Если у вас образовался долг, налоговая сначала направит требование об уплате. При игнорировании придёт второе уведомление с 30 днями на погашение или оспаривание. Если вы не отреагируете, ФНС в течение шести месяцев примет решение о взыскании.

Уведомление о взыскании придёт заказным письмом и появится в личном кабинете на Госуслугах. У вас будет неделя на погашение долга. Затем налоговая направит требование в банк для ареста счетов и списания средств. При нехватке денег на счетах подключатся судебные приставы. Важно: если вы оспариваете долг, внесудебный порядок применяться не будет.

Пенсионеры получат прибавку

Социальный фонд автоматически пересчитает пенсии нескольким категориям граждан. Пенсионеры старше 80 лет получат удвоенную фиксированную выплату — 17 815 рублей вместо 8 907 рублей. За уход к страховой пенсии добавится 1 314 рубля, к государственной — 1 377 рублей.

Такие же условия распространяются на инвалидов I группы независимо от возраста. Для жителей северных регионов с районным коэффициентом сумма увеличится в 1,15–1,9 раза. Общая индексация с учётом инфляции составит 2–5%, что принесёт пенсионерам от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Нотариусы проверят долги умерших

С 24 ноября нотариусы обязаны самостоятельно выяснять долги наследодателя. В течение трёх рабочих дней после открытия наследственного дела нотариус направит запрос в Центральный каталог кредитных историй. Получив ответ, у него есть ещё три дня для запроса в кредитное бюро.

Затем нотариус в течение трёх дней уведомит наследников о результатах. Наследники узнают о непогашенных кредитах, ипотеке, долгах за ЖКУ и алиментах до вступления в наследство. Это позволит принять взвешенное решение — принимать наследство, отказаться или оформить с описью имущества.

Операторы заблокируют лишние номера

С 1 ноября операторы связи заблокируют все SIM-карты, превышающие лимит в 20 номеров для граждан России и 10 для иностранцев. Переходный период для добровольного отказа от лишних номеров закончился.

Проверить количество зарегистрированных на вас номеров можно через Госуслуги. Особое внимание стоит уделить родителям, на которых оформлены номера всей семьи. Цель нововведения — борьба с мошенничеством, когда злоумышленники массово регистрировали SIM-карты для обзвона жертв.

Брокеры повысят качество обслуживания

С 5 ноября вступают в силу новые стандарты работы брокеров. Банк России устанавливает требования к квалификации сотрудников и оценке уровня подготовки инвесторов.

Брокеры обязаны заранее информировать клиентов о возможных рисках простым языком. Им запрещено навязывать дополнительные финансовые инструменты, если клиент недостаточно осведомлён. Компании должны улучшить сроки и качество реакции на обращения клиентов.

Маркировка кормов и оборудования

С 1 ноября стартует эксперимент по маркировке промышленного оборудования. Под обязательную маркировку попадут дизельные и газопоршневые генераторы, двигатели внутреннего сгорания и подшипники. Эксперимент продлится до августа 2026 года.

В этот же день производители и поставщики растительных масел и кормов для животных обязаны присоединиться к системе «Честный знак». Это позволит отслеживать происхождение и этапы производства продукции. С 1 ноября начнётся сверка данных с ВетИС.