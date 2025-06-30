Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2025 года: новые законы

С июля жизнь россиян снова изменится. Тарифы ЖКХ летят вверх, за товарами — тотальный контроль, а за передачу банковской карты — тюрьма. Готовимся к новым правилам игры

С первого июля кошельки россиян заметно похудеют, в первую очередь из-за роста тарифов на ЖКУ. Как сообщают федеральные СМИ, коммунальные услуги по всей стране подорожают в среднем на 11,9%. Это ощутимо выше, чем в прошлые годы.

Индексация будет неравномерной. Кого-то изменения затронут сильнее: например, в Архангельской области тарифы могут подскочить на 24,8%, а в Пермском крае — на 21,1%. Столичным жителям тоже придётся раскошелиться: в Москве коммуналка подорожает в среднем на 15%, а в Санкт-Петербурге — на 14,6%.

Под тотальный контроль попадёт и часть полок в магазинах. С 1 июля вводится обязательная маркировка для дезодорантов, средств для бритья, соусов, специй и сухих супов. Продажа этой продукции без специальной цифровой метки обернётся для ИП штрафом до 50 тысяч рублей, а для компаний — до 200 тысяч.

Государство также закручивает гайки в финансовой сфере. С 5 июля вводится уголовная ответственность за незаконную регистрацию подставных ИП — за это можно будет получить до трёх лет тюрьмы. Ещё жёстче накажут за передачу своей банковской карты мошенникам: если с её помощью совершат незаконные операции, владельцу может грозить до шести лет лишения свободы и крупный штраф. Эта мера — своего рода капкан для «обнальщиков» и дропперов.

Судебные тяжбы тоже уходят в онлайн. Теперь подавать документы по делам об административных правонарушениях можно будет в электронном виде через «Госуслуги» или другие системы. Одновременно ужесточается контроль за мигрантами: иностранцам, не подтвердившим свою личность и биометрию, могут отключить связь, если у них больше десяти SIM-карт.

Но есть и новости со знаком плюс. Для получателей господдержки появятся специальные социальные вклады с защитой от инфляции на сумму до 50 тысяч рублей. А с 15 июля упрощается порядок оформления наследства для родственников погибших в зоне СВО: теперь срок будет отсчитываться с даты официальной регистрации смерти, а не заставлять людей ходить по судам.

Одним из ключевых нововведений июля становится полноценное включение цифрового рубля в систему финансового контроля. С 1 июля на операции с ним распространятся правила «антиотмывочного» законодательства. По данным Центробанка за 2025 год, к платформе уже подключены десятки банков, хотя официальные итоговые цифры участников на июль пока не опубликованы. Теперь все они обязаны будут проверять клиентов и сообщать о подозрительных транзакциях в Росфинмониторинг.

Новые законы с июля 2025: сводная таблица