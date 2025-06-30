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Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2025 года: новые законы

С июля жизнь россиян снова изменится. Тарифы ЖКХ летят вверх, за товарами — тотальный контроль, а за передачу банковской карты — тюрьма. Готовимся к новым правилам игры
калькулятор, ручки и бумага на столе
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С первого июля кошельки россиян заметно похудеют, в первую очередь из-за роста тарифов на ЖКУ. Как сообщают федеральные СМИ, коммунальные услуги по всей стране подорожают в среднем на 11,9%. Это ощутимо выше, чем в прошлые годы.

Индексация будет неравномерной. Кого-то изменения затронут сильнее: например, в Архангельской области тарифы могут подскочить на 24,8%, а в Пермском крае — на 21,1%. Столичным жителям тоже придётся раскошелиться: в Москве коммуналка подорожает в среднем на 15%, а в Санкт-Петербурге — на 14,6%.

Под тотальный контроль попадёт и часть полок в магазинах. С 1 июля вводится обязательная маркировка для дезодорантов, средств для бритья, соусов, специй и сухих супов. Продажа этой продукции без специальной цифровой метки обернётся для ИП штрафом до 50 тысяч рублей, а для компаний — до 200 тысяч.

Государство также закручивает гайки в финансовой сфере. С 5 июля вводится уголовная ответственность за незаконную регистрацию подставных ИП — за это можно будет получить до трёх лет тюрьмы. Ещё жёстче накажут за передачу своей банковской карты мошенникам: если с её помощью совершат незаконные операции, владельцу может грозить до шести лет лишения свободы и крупный штраф. Эта мера — своего рода капкан для «обнальщиков» и дропперов.

Судебные тяжбы тоже уходят в онлайн. Теперь подавать документы по делам об административных правонарушениях можно будет в электронном виде через «Госуслуги» или другие системы. Одновременно ужесточается контроль за мигрантами: иностранцам, не подтвердившим свою личность и биометрию, могут отключить связь, если у них больше десяти SIM-карт.

Но есть и новости со знаком плюс. Для получателей господдержки появятся специальные социальные вклады с защитой от инфляции на сумму до 50 тысяч рублей. А с 15 июля упрощается порядок оформления наследства для родственников погибших в зоне СВО: теперь срок будет отсчитываться с даты официальной регистрации смерти, а не заставлять людей ходить по судам.

Одним из ключевых нововведений июля становится полноценное включение цифрового рубля в систему финансового контроля. С 1 июля на операции с ним распространятся правила «антиотмывочного» законодательства. По данным Центробанка за 2025 год, к платформе уже подключены десятки банков, хотя официальные итоговые цифры участников на июль пока не опубликованы. Теперь все они обязаны будут проверять клиентов и сообщать о подозрительных транзакциях в Росфинмониторинг.

Новые законы с июля 2025: сводная таблица

Сфера / Закон Что меняется Кого коснётся Ключевые детали
ЖКХ и тарифы Индексация тарифов на ЖКУ Всех жителей России Тарифы вырастут в среднем на 11,9%. В Москве — на 15%, в Санкт-Петербурге — на 14,6%.
Финансы и банки Контроль за цифровым рублём Участников платформы цифрового рубля, банки, ЦБ Операции с цифровым рублём подпадают под «антиотмывочный» закон. Обязательный контроль — для транзакций от 1 млн рублей.
Социальные вклады Граждане с низкими доходами Появится возможность открыть специальный вклад с повышенной ставкой и защитой от инфляции.
Борьба с «дропперами» Лиц, передающих свои банковские карты мошенникам Вводится уголовная ответственность за пособничество в незаконном обналичивании средств. Наказание — до 6 лет лишения свободы. (с 5 июля)
Борьба с подставными ИП Лиц, регистрирующих ИП по просьбе третьих лиц Вводится уголовная ответственность за незаконную регистрацию подставного ИП. Штрафы — до 300 тыс. рублей, срок — до 3 лет. (с 5 июля)
Заморозка активов диверсантов Лиц, причастных к диверсионной деятельности Власти смогут замораживать денежные средства и имущество лиц, связанных с организацией или финансированием диверсий. (с 5 июля)
Торговля и бизнес Обязательная маркировка товаров Производителей и продавцов косметики, бытовой химии, продуктов питания Маркировка становится обязательной для дезодорантов, средств для бритья, соусов, специй и сухих супов.
Штрафы за выбросы парниковых газов Промышленные предприятия Вводятся штрафы за несвоевременную подачу или сокрытие данных о выбросах. Для юрлиц — от 150 до 500 тыс. рублей.
Поддержка инвесторов Компании, реализующие инвестпроекты (СЗПК) Компании с долей иностранного участия более 25% не смогут получать господдержку в рамках СЗПК.
Право и суды Электронный документооборот в судах Участников административных дел Подавать документы в суд и получать повестки можно будет онлайн через «Госуслуги» или другие системы.
Увеличение выплат по европротоколу Автовладельцев Максимальная выплата при ДТП с разногласиями, оформленном по европротоколу, вырастет со 100 до 200 тыс. рублей(с 5 июля)
Персональные данные и связь Защита данных силовиков Сотрудников ФСБ, МВД, ФСО и других спецслужб Вводится особый режим обработки персональных данных сотрудников. Операторы обязаны удалять их по требованию ведомств.
Хранение данных в РФ Всех операторов персональных данных Весь цикл работы с персональными данными россиян (сбор, хранение, удаление) должен осуществляться только на территории России.
Контроль за SIM-картами мигрантов Иностранных граждан Операторы связи не смогут оказывать услуги иностранцам, не прошедшим личную идентификацию по биометрическим данным.
Социальная сфера Учёт стажа в новых регионах Жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Периоды работы на этих территориях до их вхождения в состав РФ будут включены в пенсионный стаж.
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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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