Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2025 года: новые законы

С первого июля кошельки россиян заметно похудеют, в первую очередь из-за роста тарифов на ЖКУ. Как сообщают федеральные СМИ, коммунальные услуги по всей стране подорожают в среднем на 11,9%. Это ощутимо выше, чем в прошлые годы.
Индексация будет неравномерной. Кого-то изменения затронут сильнее: например, в Архангельской области тарифы могут подскочить на 24,8%, а в Пермском крае — на 21,1%. Столичным жителям тоже придётся раскошелиться: в Москве коммуналка подорожает в среднем на 15%, а в Санкт-Петербурге — на 14,6%.
Под тотальный контроль попадёт и часть полок в магазинах. С 1 июля вводится обязательная маркировка для дезодорантов, средств для бритья, соусов, специй и сухих супов. Продажа этой продукции без специальной цифровой метки обернётся для ИП штрафом до 50 тысяч рублей, а для компаний — до 200 тысяч.
Государство также закручивает гайки в финансовой сфере. С 5 июля вводится уголовная ответственность за незаконную регистрацию подставных ИП — за это можно будет получить до трёх лет тюрьмы. Ещё жёстче накажут за передачу своей банковской карты мошенникам: если с её помощью совершат незаконные операции, владельцу может грозить до шести лет лишения свободы и крупный штраф. Эта мера — своего рода капкан для «обнальщиков» и дропперов.
Судебные тяжбы тоже уходят в онлайн. Теперь подавать документы по делам об административных правонарушениях можно будет в электронном виде через «Госуслуги» или другие системы. Одновременно ужесточается контроль за мигрантами: иностранцам, не подтвердившим свою личность и биометрию, могут отключить связь, если у них больше десяти SIM-карт.
Но есть и новости со знаком плюс. Для получателей господдержки появятся специальные социальные вклады с защитой от инфляции на сумму до 50 тысяч рублей. А с 15 июля упрощается порядок оформления наследства для родственников погибших в зоне СВО: теперь срок будет отсчитываться с даты официальной регистрации смерти, а не заставлять людей ходить по судам.
Одним из ключевых нововведений июля становится полноценное включение цифрового рубля в систему финансового контроля. С 1 июля на операции с ним распространятся правила «антиотмывочного» законодательства. По данным Центробанка за 2025 год, к платформе уже подключены десятки банков, хотя официальные итоговые цифры участников на июль пока не опубликованы. Теперь все они обязаны будут проверять клиентов и сообщать о подозрительных транзакциях в Росфинмониторинг.
Новые законы с июля 2025: сводная таблица
|Сфера / Закон
|Что меняется
|Кого коснётся
|Ключевые детали
|ЖКХ и тарифы
|Индексация тарифов на ЖКУ
|Всех жителей России
|Тарифы вырастут в среднем на 11,9%. В Москве — на 15%, в Санкт-Петербурге — на 14,6%.
|Финансы и банки
|Контроль за цифровым рублём
|Участников платформы цифрового рубля, банки, ЦБ
|Операции с цифровым рублём подпадают под «антиотмывочный» закон. Обязательный контроль — для транзакций от 1 млн рублей.
|Социальные вклады
|Граждане с низкими доходами
|Появится возможность открыть специальный вклад с повышенной ставкой и защитой от инфляции.
|Борьба с «дропперами»
|Лиц, передающих свои банковские карты мошенникам
|Вводится уголовная ответственность за пособничество в незаконном обналичивании средств. Наказание — до 6 лет лишения свободы. (с 5 июля)
|Борьба с подставными ИП
|Лиц, регистрирующих ИП по просьбе третьих лиц
|Вводится уголовная ответственность за незаконную регистрацию подставного ИП. Штрафы — до 300 тыс. рублей, срок — до 3 лет. (с 5 июля)
|Заморозка активов диверсантов
|Лиц, причастных к диверсионной деятельности
|Власти смогут замораживать денежные средства и имущество лиц, связанных с организацией или финансированием диверсий. (с 5 июля)
|Торговля и бизнес
|Обязательная маркировка товаров
|Производителей и продавцов косметики, бытовой химии, продуктов питания
|Маркировка становится обязательной для дезодорантов, средств для бритья, соусов, специй и сухих супов.
|Штрафы за выбросы парниковых газов
|Промышленные предприятия
|Вводятся штрафы за несвоевременную подачу или сокрытие данных о выбросах. Для юрлиц — от 150 до 500 тыс. рублей.
|Поддержка инвесторов
|Компании, реализующие инвестпроекты (СЗПК)
|Компании с долей иностранного участия более 25% не смогут получать господдержку в рамках СЗПК.
|Право и суды
|Электронный документооборот в судах
|Участников административных дел
|Подавать документы в суд и получать повестки можно будет онлайн через «Госуслуги» или другие системы.
|Увеличение выплат по европротоколу
|Автовладельцев
|Максимальная выплата при ДТП с разногласиями, оформленном по европротоколу, вырастет со 100 до 200 тыс. рублей. (с 5 июля)
|Персональные данные и связь
|Защита данных силовиков
|Сотрудников ФСБ, МВД, ФСО и других спецслужб
|Вводится особый режим обработки персональных данных сотрудников. Операторы обязаны удалять их по требованию ведомств.
|Хранение данных в РФ
|Всех операторов персональных данных
|Весь цикл работы с персональными данными россиян (сбор, хранение, удаление) должен осуществляться только на территории России.
|Контроль за SIM-картами мигрантов
|Иностранных граждан
|Операторы связи не смогут оказывать услуги иностранцам, не прошедшим личную идентификацию по биометрическим данным.
|Социальная сфера
|Учёт стажа в новых регионах
|Жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
|Периоды работы на этих территориях до их вхождения в состав РФ будут включены в пенсионный стаж.