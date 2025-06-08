Ассоциация муниципальных образований Башкирии представила детальный анализ кадрового состава местной власти на заседании республиканского Госсобрания. Исполнительный директор объединения Марат Галиуллин озвучил любопытную статистику.

Типичный башкирский муниципальный служащий — это дама средних лет с дипломом о высшем образовании и солидным опытом работы в системе. Женщины составляют подавляющее большинство — почти 79% от всех сотрудников местных администраций. Средний возраст коллектива остановился на отметке 43 года.

Треть всех работников (33,9%) находится в возрастной категории от 41 до 50 лет. Каждый пятый служащий (23%) трудится в муниципалитете уже полтора-два десятилетия. 81% имеют университетские дипломы, остальные — среднеспециальное образование.

Профессиональная структура показывает доминирование экономистов и финансистов — они занимают 30,7% всех позиций. Юристы составляют 17,9%, технические специалисты — 9,2%, управленцы — 6,8%. Оставшиеся 37,6% приходятся на другие направления подготовки.

Однако за красивыми цифрами скрываются серьезные проблемы. При формальной укомплектованности в 97% реальная ситуация выглядит как кадровый голод. Объем полномочий растет быстрее, чем штат сотрудников.

Текучка кадров превышает 10% ежегодно и продолжает увеличиваться. Особенно остро нехватка специалистов ощущается в сельских поселениях, где не хватает юристов, строителей, архитекторов и экспертов по госзакупкам. Причина проста: высокие нагрузки при скромной зарплате отпугивают потенциальных кандидатов.

Башкортостан переживает настоящую тихую революцию в сфере местного самоуправления — дамы всё активнее захватывают кресла глав районов и городов. Пока их численность скромна, но тенденция налицо: если раньше женщина-руководитель муниципалитета была экзотикой, то сегодня это уже не вызывает удивления.

Первопроходцем стала Зухра Гордиенко, которая в 2020-м заняла пост главы Кигинского района. До этого момента подобный карьерный взлёт для представительниц прекрасного пола в республике был немыслим. За плечами чиновницы был солидный багаж работы в социальной сфере и опыт заместителя главы администрации Учалинского района по социальным вопросам.

Следом подтянулись коллеги. Гюзель Насырова почти два десятилетия строила карьеру в администрации главы Башкирии, методично поднимаясь по служебной лестнице и занимая различные руководящие позиции в уфимском Белом доме до 2021 года.

Самой свежей звездой муниципального небосклона стала Лилия Мулланурова, которая в ноябре 2024-го возглавила администрацию Белокатайского района. Её путь к власти был классическим: от учительской доски к административным кабинетам. С 2004 года Мулланурова методично осваивала различные должности в районной администрации, включая пост заместителя главы по социально-культурным вопросам.

Кроме глав администраций, женщины занимают ключевые посты в правительстве Башкортостана: