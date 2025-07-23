Чиновница из администрации Хабирова будет руководить госСМИ Башкирии

Как стало известно от «Ъ-Уфа», с 1 августа кресло генерального директора ОА «Издательский дом «Республика Башкортостан»» займёт Зульфия Рахматуллина, человек из аппарата главы республики. Информацию уже подтвердили в Агентстве по печати и СМИ региона.
Новый руководитель — фигура не случайная. Госпожа Рахматуллина успела потрудиться на ВГТРК, а затем и в пресс-службе главы Башкирии. Её последняя должность была связана с выстраиванием мостов между властью и институтами гражданского общества. Такой опыт, видимо, сочли подходящим для управления главным медиа-ресурсом.
Под её начало переходит целая медиа-империя. АО «Издательский дом «Республика Башкортостан»» — это гигант, объединяющий 63 филиала по всей республике. Все районные и городские газеты теперь будут работать под её руководством.
Сама рокировка выглядит как хорошо смазанный механизм, где проверенный кадр ставят на ключевую позицию. Прежний руководитель Расул Сафаргалиев, возглавлявший холдинг с 2021 года, комментировать изменения отказался.
Назначение состоялось на фоне недавней реформы. Ещё в апреле 2025 года издательский дом прекратил существование как ГУП (государственное унитарное предприятие) и был преобразован в акционерное общество. При этом 100% акций остались в руках республики, у регионального Минземимущества.
Падение тиражей: Интерес к печатным газетам, особенно к официальным «районкам», неуклонно снижается. Их основная аудитория — старшее поколение.
Конкуренция с «цифрой»: Главные новости люди давно читают в Telegram-каналах и соцсетях, которые работают гораздо быстрее и часто подают информацию более остро. Перевести 63 неповоротливые газеты на современные цифровые рельсы — задача титаническая.
Кадровый голод: Зарплаты в государственных районных газетах невысокие, что приводит к оттоку талантливых журналистов в частные СМИ или другие сферы.
ГУП — это очень жёсткая структура, где предприятие неотделимо от государства.
АО, даже со 100% госучастием, даёт больше гибкости в управлении, позволяет легче проводить закупки и финансовые операции. Теоретически это упрощает и возможную продажу части акций в будущем, но на данный момент главная цель — сделать управление госхолдингом более современным и коммерчески-ориентированным, по крайней мере, на бумаге.