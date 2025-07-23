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Чиновница из администрации Хабирова будет руководить госСМИ Башкирии

В главном издательском доме Башкирии — кадровые перестановки. Руководить 63 государственными и муниципальными газетами будет Зульфия Рахматуллина из администрации главы РБ
Зульфия Рахматуллина
©Зульфия Рахматуллина / ВК

Как стало известно от «Ъ-Уфа», с 1 августа кресло генерального директора ОА «Издательский дом «Республика Башкортостан»» займёт Зульфия Рахматуллина, человек из аппарата главы республики. Информацию уже подтвердили в Агентстве по печати и СМИ региона.

Новый руководитель — фигура не случайная. Госпожа Рахматуллина успела потрудиться на ВГТРК, а затем и в пресс-службе главы Башкирии. Её последняя должность была связана с выстраиванием мостов между властью и институтами гражданского общества. Такой опыт, видимо, сочли подходящим для управления главным медиа-ресурсом.

Под её начало переходит целая медиа-империя. АО «Издательский дом «Республика Башкортостан»» — это гигант, объединяющий 63 филиала по всей республике. Все районные и городские газеты теперь будут работать под её руководством.

Сама рокировка выглядит как хорошо смазанный механизм, где проверенный кадр ставят на ключевую позицию. Прежний руководитель Расул Сафаргалиев, возглавлявший холдинг с 2021 года, комментировать изменения отказался.

Назначение состоялось на фоне недавней реформы. Ещё в апреле 2025 года издательский дом прекратил существование как ГУП (государственное унитарное предприятие) и был преобразован в акционерное общество. При этом 100% акций остались в руках республики, у регионального Минземимущества.

Часто задаваемые вопросы
- Почему это назначение — не просто очередная кадровая перестановка?
Это стратегический ход. Зульфия Рахматуллина переходит в кресло главы госСМИ из блока внутренней политики администрации Хабирова. Этот блок отвечает за выборы, общественное мнение и взаимодействие с политическими силами. Её назначение означает, что власти хотят не просто управлять газетами, а выстраивать через них единую и чётко контролируемую информационную политику в преддверии будущих политических циклов. Это усиление «вертикали власти» в медиасфере.
- Эта медиа-империя вообще прибыльна или висит на шее у бюджета?
Как и большинство государственных медиахолдингов в России, это скорее инструмент влияния, чем коммерческий проект. Согласно финансовой отчётности, по итогам 2024 года выручка АО «Издательский дом "Республика Башкортостан"» составила 793,8 млн рублей, а вот чистая прибыль была весьма скромной — всего 4,8 млн рублей. Это говорит о том, что предприятие работает на грани рентабельности и во многом существует за счёт госзаказов и субсидий.
- С какими главными проблемами столкнётся новый руководитель?
Перед Рахматуллиной стоят три «головные боли» всей российской региональной прессы:

Падение тиражей: Интерес к печатным газетам, особенно к официальным «районкам», неуклонно снижается. Их основная аудитория — старшее поколение.

Конкуренция с «цифрой»: Главные новости люди давно читают в Telegram-каналах и соцсетях, которые работают гораздо быстрее и часто подают информацию более остро. Перевести 63 неповоротливые газеты на современные цифровые рельсы — задача титаническая.

Кадровый голод: Зарплаты в государственных районных газетах невысокие, что приводит к оттоку талантливых журналистов в частные СМИ или другие сферы.
- Что значит преобразование из ГУП в АО? Это подготовка к приватизации?
Не обязательно. Преобразование из ГУП (Государственное унитарное предприятие) в АО (Акционерное общество) — это общероссийский тренд по избавлению от старой, советской формы управления госсобственностью.

ГУП — это очень жёсткая структура, где предприятие неотделимо от государства.

АО, даже со 100% госучастием, даёт больше гибкости в управлении, позволяет легче проводить закупки и финансовые операции. Теоретически это упрощает и возможную продажу части акций в будущем, но на данный момент главная цель — сделать управление госхолдингом более современным и коммерчески-ориентированным, по крайней мере, на бумаге.
назначения в Башкирии сми Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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