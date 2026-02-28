Четверо пострадавших: на трассе в Белебеевском районе Башкирии столкнулись «Джаг» и «Хендай Солярис»

В Белебеевском районе Башкирии произошло ДТП с четырьмя пострадавшими на автодороге Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы.

Четыре человека пострадали в столкновении двух легковых автомобилей в Белебеевском районе Башкирии. Авария произошла 28 февраля около 15:00 на 14-м километре трассы Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы.

Автомобили «Джаг» и «Хендай Солярис» столкнулись по пока не установленным причинам. Водитель и пассажир «Хендай Солярис», а также двое пассажиров «Джаг» доставлены в больницу. Инспекторы ГИБДД выясняют все детали произошедшего.

Напомним, трасса Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы регулярно фигурирует в сводках ДТП. 5 декабря 2025 года на 2-м километре этой же автодороги лоб в лоб столкнулись «Дэу Нексия» и «Чери» — тогда пострадали пять человек.

Ранее на трассе Белебей — Николаевка — Туймазы произошла авария с участием Lada Priora и Lada Granta, в которой погиб 74-летний пассажир. 22-летнего водителя спасатели деблокировали из повреждённого кузова.

3 февраля 2026 года в Белебеевском районе на трассе Белебей — Аксаково — Аксеново произошло одно из самых резонансных ДТП последнего времени: «Лада Гранта» врезалась в КамАЗ, четверо человек погибли на месте. По данным главного автоинспектора Башкирии Владимира Севастьянова, водитель не справился с управлением в условиях непогоды.