Быт VIP-арестантов: в Уфе рассказали об условиях в камерах заключения Гайдук и Идельбаева

Фигуранты громких коррупционных дел в Башкирии, экс-глава Госкомитета по молодёжной политике Яна Гайдук и замдиректора Центра развития туризма Артур Идельбаев, обживаются в уфимском СИЗО. Общественники проверили их камеры и рассказали о быте арестантов: телевизор, душ по расписанию и никаких жалоб.

Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Башкирии заглянули за решётку уфимского СИЗО, чтобы проверить, в каких условиях содержатся фигуранты последних громких коррупционных скандалов. Председатель ОНК Олег Галин поделился подробностями быта экс-чиновницы Яны Гайдук и недавно арестованного общественника Артура Идельбаева.

Артур Идельбаев, проходящий по делу о хищении туристических субсидий, находится в одиночной камере. Условия, по словам общественников, стандартные: стол, стул, тумбочка и бак с питьевой водой. Из удобств — санитарный узел в виде «чаши Генуя» (напольный унитаз) и раковина с холодной водой. Камера оборудована видеонаблюдением и кнопкой вызова. Идельбаев уже получил передачи от родных, встретился с адвокатом и был в душе. Жалоб на условия содержания от него не поступило.

Яна Гайдук, осуждённая за превышение должностных полномочий и ожидающая решения по апелляции, содержится в более комфортных условиях. Её поместили в общую четырёхместную камеру для некурящих. В отличие от одиночки Идельбаева, здесь есть не только горячая вода, но и холодильник с телевизором. По словам общественников, в камере сухо, тепло и чисто, а порядок поддерживают сами осуждённые. От Гайдук и её соседок жалоб также не было.