Быт VIP-арестантов: в Уфе рассказали об условиях в камерах заключения Гайдук и Идельбаева

Фигуранты громких коррупционных дел в Башкирии, экс-глава Госкомитета по молодёжной политике Яна Гайдук и замдиректора Центра развития туризма Артур Идельбаев, обживаются в уфимском СИЗО. Общественники проверили их камеры и рассказали о быте арестантов: телевизор, душ по расписанию и никаких жалоб. ©Олег Галин / Vk.com
Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Башкирии заглянули за решётку уфимского СИЗО, чтобы проверить, в каких условиях содержатся фигуранты последних громких коррупционных скандалов. Председатель ОНК Олег Галин поделился подробностями быта экс-чиновницы Яны Гайдук и недавно арестованного общественника Артура Идельбаева.
Артур Идельбаев, проходящий по делу о хищении туристических субсидий, находится в одиночной камере. Условия, по словам общественников, стандартные: стол, стул, тумбочка и бак с питьевой водой. Из удобств — санитарный узел в виде «чаши Генуя» (напольный унитаз) и раковина с холодной водой. Камера оборудована видеонаблюдением и кнопкой вызова. Идельбаев уже получил передачи от родных, встретился с адвокатом и был в душе. Жалоб на условия содержания от него не поступило.
Яна Гайдук, осуждённая за превышение должностных полномочий и ожидающая решения по апелляции, содержится в более комфортных условиях. Её поместили в общую четырёхместную камеру для некурящих. В отличие от одиночки Идельбаева, здесь есть не только горячая вода, но и холодильник с телевизором. По словам общественников, в камере сухо, тепло и чисто, а порядок поддерживают сами осуждённые. От Гайдук и её соседок жалоб также не было.
В чём именно обвиняется Яна Гайдук и какой приговор она получила?
Яна Гайдук, экс-глава Госкомитета по молодежной политике Башкирии, осуждена за превышение должностных полномочий при ремонте объекта культурного наследия — дома Костерина и Черникова в Уфе, где позже разместился молодежный центр «Йэшлек-хаус». В 2021 году она якобы обошла конкурсные процедуры, наняла подрядчика без необходимых разрешений и экспертизы, что привело к оплате невыполненных работ на сумму 2,5 миллиона рублей из бюджета. Кировский райсуд Уфы 4 июля 2025 года приговорил её к 3,5 годам колонии общего режима и запрету занимать руководящие должности на госслужбе в течение 2,5 лет. Приговор обжалуется, поэтому она остаётся в СИЗО, а не в колонии.
Какие детали известны о деле Артура Идельбаева и его возможной роли в националистическом движении?
Артур Идельбаев, замдиректора АНО «Центр развития туризма» Башкирии, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере по схеме хищения субсидий на развитие туризма в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Вместе с сообщниками (директором центра Русланом Юнусовым, главой АНО «Проектный офис» Ильнуром Куватовым и предпринимателем Илхамом Маликовым) он якобы фиктивно оформлял заявки на гранты для глэмпингов в Бурзянском районе и кемпингов в Чишминском, завышая затраты и подавая подложные отчёты, что привело к потере около 26 миллионов рублей из бюджета. Кроме того, силовики связывают его с радикальным крылом башкирского националистического движения, где он якобы выступал идеологом, хотя официально занимался туризмом. Дело расследуется с июля 2025 года, и Идельбаев арестован до окончания следствия.
Какова роль Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Башкирии и почему её визиты важны?
ОНК — это независимая общественная структура, созданная для контроля за соблюдением прав человека в местах лишения свободы, включая СИЗО и колонии. В Башкирии под руководством Олега Галина комиссия проводит плановые инспекции, проверяет обращения заключённых, условия содержания и реагирует на нарушения, направляя рекомендации властям. Такие визиты, как недавний в уфимском СИЗО, помогают предотвращать злоупотребления и обеспечивать прозрачность: например, они фиксируют доступ к адвокатам, медицинской помощи и переписке, что особенно актуально в резонансных делах. Комиссия не имеет карательных полномочий, но её отчёты могут влиять на суды и общественное мнение.
Есть ли в Башкирии другие громкие коррупционные дела в 2025 году, и как они связаны с общим трендом?
В 2025 году в Башкирии зафиксировано множество коррупционных скандалов среди чиновников — почти 40 высокопоставленных фигур стали фигурантами дел о взятках, хищениях и злоупотреблениях. Например, трое сотрудников Госкомитета по жилищному и строительному надзору обвиняются в получении взяток от 250 тысяч до 800 тысяч рублей за выдачу разрешений на стройки без проверок. Ещё одно дело касается сотрудников Госжилнадзора, где в общей сложности привлечены 10 чиновников и 12 посредников. Эксперты связывают это с неэффективной антикоррупционной политикой и подходом чиновников к бюджету как к «собственному карману», что приводит к частым арестам и сотрудничеству обвиняемых со следствием.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.