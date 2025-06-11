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«Был как кремень»: Анвар Нургалиев сообщил о гибели фаната, которого провожал на СВО

Трагическим известием поделился в соцсетях популярный башкирский исполнитель Анвар Нургалиев. Стало известно о кончине его слушателя по имени Азамат, который служил в зоне СВО.
певец анвар нургалиев
©Анвар Нургалиев / Vk.com

По словам артиста, их общение переросло в настоящую дружбу. Именно Азамат стал инициатором знакомства, когда обратился к кумиру с неожиданной просьбой — проводить его на сборный пункт. Нургалиев не отказал и приехал утром на отправку, чтобы лично поддержать бойца.

Судьба свела их снова уже во время отпуска солдата. Они встретились на одном из концертов певца, и эта встреча оказалась последней. Если бы только можно было предположить такой исход, сокрушается теперь исполнитель.

Нургалиев рассказал, что Азамат был человеком невероятной воли. Его стойкость была подобна кремню, и он запомнился как истинный воин.

Личная связь певца с темой спецоперации на этом не заканчивается. В зоне СВО также находится его родной племянник. Недавно молодой человек приехал в отпуск, где прямо в военной форме со всеми медалями на груди сыграл никах со своей избранницей.

Это не единственное несчастье, коснувшееся музыкальной сцены Башкирии за последнее время. Накануне умер танцор коллектива Ришата Тухватуллина. 23-летнему парню стало плохо после сбора травы, он впал в кому и скончался. Детали происшествия сейчас выясняет Следственный комитет.

Анвар Нургалиев СВО
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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