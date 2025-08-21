Бренды одежды из Башкирии получили признание на международном фестивале в Екатеринбурге

Башкирские дизайнеры без борьбы завоевали сердца жюри на международном фестивале креативных индустрий в Екатеринбурге, получив признание экспертов из десятка стран.

Три башкирских бренда — CHUBA, ASTRONAUT и мастерская «Салават» — успешно представили свои коллекции на международном фестивале креативных индустрий, который проходит в Екатеринбурге с 18 по 24 августа. Их работы высоко оценили эксперты из России, стран СНГ, Европы и Азии.

Образ, в создании которого участвовал бренд CHUBA, принёс победу стилисту в одном из творческих конкурсов фестиваля. Мастерская «Салават» получила личную похвалу от известного модного эксперта Лилии Рах за высокое качество пошива.

Международное жюри отметило, что дизайнерам из Башкирии удалось органично соединить национальные мотивы с современными модными трендами. Эксперты выделили смелые дизайнерские решения и отличное техническое исполнение коллекций. По их мнению, именно самобытность и опора на местную культуру становятся главным преимуществом на глобальном рынке моды.

Успешное выступление на таком крупном событии открывает для башкирских дизайнеров новые возможности для выхода на российский и международный рынки. Об этом 20 августа сообщила руководитель регионального Министерства внешнеэкономических связей Маргарита Болычева.