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БПЛА снова нарушили планы: рейс из Астаны экстренно сел в Уфе

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Из-за очередной атаки беспилотников рейс «Аэрофлота» Астана — Шереметьево экстренно приземлился в Уфе, сообщила пресс-служба аэропорта.

Ночью Росавиация ввела ограничения в аэропортах Центральной России. Пассажиры, которые летели в Москву, неожиданно оказались в столице Башкирии.

Сейчас самолет готовится к вылету в Шереметьево. Правда, точное время пока не называют.

А вот пассажирам другого рейса повезло меньше — рейс «Аэрофлота» из Уфы в Москву, который должен был улететь в 12:15, вообще отменили.

Уфа аэропорт
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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