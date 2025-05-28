БПЛА снова нарушили планы: рейс из Астаны экстренно сел в Уфе

Из-за очередной атаки беспилотников рейс «Аэрофлота» Астана — Шереметьево экстренно приземлился в Уфе, сообщила пресс-служба аэропорта.

Ночью Росавиация ввела ограничения в аэропортах Центральной России. Пассажиры, которые летели в Москву, неожиданно оказались в столице Башкирии.

Сейчас самолет готовится к вылету в Шереметьево. Правда, точное время пока не называют.

А вот пассажирам другого рейса повезло меньше — рейс «Аэрофлота» из Уфы в Москву, который должен был улететь в 12:15, вообще отменили.