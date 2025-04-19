Бойцов СВО из Башкирии вернули из плена в рамках «Пасхального обмена»

Десять военнослужащих из Башкирии вернулись из украинского плена в рамках «Пасхального обмена». Об этом сообщило Министерство обороны России в субботу, 19 апреля.
Обмен прошел по формуле «246 на 246». Дополнительно российская сторона передала 31 украинского пленного в обмен на 15 наших бойцов, нуждающихся в срочной медпомощи, назвав это «жестом доброй воли».
Освобожденные солдаты сейчас находятся в Беларуси, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Им уже предоставлена возможность связаться с родственниками.
Среди вернувшихся в российскую юрисдикцию — жители Башкирии разных возрастов: двое мужчин 1977 и 1979 годов рождения и молодые бойцы, родившиеся в период с 2000 по 2006 год.
В Минобороны подчеркнули важную посредническую роль Объединенных Арабских Эмиратов в организации обмена.
— Совсем молодые мальчишки 2000 -2006 года, — прокомментировала в соцсетях новость Иринка.
— 2006 год это 19-летние пацаны, а говорят срочников там нет, — написал Robby.
— Возможно в Курской области попали в плен в прошлом году, — ответил Аноним.