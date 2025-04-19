Главная » Новости
22

Бойцов СВО из Башкирии вернули из плена в рамках «Пасхального обмена»

Сейчас они находятся в Беларуси, где получают медпомощь
военный сво
© rutube

Десять военнослужащих из Башкирии вернулись из украинского плена в рамках «Пасхального обмена». Об этом сообщило Министерство обороны России в субботу, 19 апреля.

Обмен прошел по формуле «246 на 246». Дополнительно российская сторона передала 31 украинского пленного в обмен на 15 наших бойцов, нуждающихся в срочной медпомощи, назвав это «жестом доброй воли».

Освобожденные солдаты сейчас находятся в Беларуси, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Им уже предоставлена возможность связаться с родственниками.

RuTube

Среди вернувшихся в российскую юрисдикцию — жители Башкирии разных возрастов: двое мужчин 1977 и 1979 годов рождения и молодые бойцы, родившиеся в период с 2000 по 2006 год.

В Минобороны подчеркнули важную посредническую роль Объединенных Арабских Эмиратов в организации обмена.

— Совсем молодые мальчишки 2000 -2006 года, — прокомментировала в соцсетях новость Иринка.

— 2006 год это 19-летние пацаны, а говорят срочников там нет, — написал Robby.

— Возможно в Курской области попали в плен в прошлом году, — ответил Аноним.

СВО
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.