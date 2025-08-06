Богатые богатеют: число зарплатных миллионеров в Башкирии выросло почти в 1,5 раза

Пока одни жители Башкирии считают каждую копейку, другие зарабатывают суммы с шестью нулями. Согласно свежим данным Росстата, которые проанализировал РБК Уфа, в республике насчитывается 243 работника крупных и средних организаций, чья ежемесячная зарплата превышает 1 млн рублей.
Это исследование, которое проводится раз в два года, показало значительный рост числа высокооплачиваемых сотрудников. Ещё в апреле 2023 года таких «миллионеров» было 177 человек. Таким образом, всего за два года их число выросло на 66 человек, или почти в 1,4 раза.
Статистика также раскрывает, как распределяются эти сверхдоходы:
- От 1 до 2 млн руб. получают 172 работника (средняя зарплата — 1,29 млн).
- От 2 до 3 млн руб. зарабатывают 23 человека (средняя зарплата — 2,47 млн).
- Свыше 3 млн руб. — у 48 сотрудников. Их средний заработок составляет 6,38 млн рублей в месяц.
В масштабах Приволжского федерального округа Башкирия по числу зарплатных миллионеров занимает четвёртое место. Безоговорочным лидером является Татарстан (777 человек), за ним следуют Нижегородская (468) и Самарская (289) области.
В целом по России тенденция та же: общее число получающих зарплату от 1 млн рублей выросло почти в 1,9 раза и достигло 45,4 тыс. человек.
Топ-менеджеры: Генеральные и исполнительные директора крупных компаний, особенно в нефтегазовом секторе, промышленности и финансах.
Финансы и страхование: Руководители высшего звена, инвестиционные аналитики, управляющие активами.
Добыча полезных ископаемых: Ведущие инженеры, геологи и управленцы в нефтегазовых компаниях, что особенно актуально для Башкирии.
IT-сектор: Высококвалифицированные специалисты редких направлений (например, архитекторы сложных систем, эксперты по кибербезопасности) и руководители IT-департаментов.
Наука и консалтинг: Ведущие научные сотрудники в высокотехнологичных областях и партнеры в крупных консалтинговых фирмах.
Инфляция и рост номинальных зарплат: Общий рост цен в экономике заставляет компании индексировать зарплаты, в том числе и в высшем сегменте.
Острый дефицит кадров: В России наблюдается нехватка высококвалифицированных специалистов и управленцев. Компании ведут "войну за таланты", предлагая более высокие оклады для привлечения и удержания лучших сотрудников.
Экономическая перестройка: Рост гособоронзаказа и развитие импортозамещающих производств привели к увеличению прибылей в ряде секторов (например, ВПК, машиностроение), что позволяет повышать зарплаты топ-менеджменту.