Богатые богатеют: число зарплатных миллионеров в Башкирии выросло почти в 1,5 раза

В Башкирии резко выросло число работников с зарплатой от 1 млн рублей в месяц. По данным Росстата, за два года их количество увеличилось почти в полтора раза, достигнув 243 человек. Республика занимает четвёртое место по этому показателю в Приволжском федеральном округе.

Пока одни жители Башкирии считают каждую копейку, другие зарабатывают суммы с шестью нулями. Согласно свежим данным Росстата, которые проанализировал РБК Уфа, в республике насчитывается 243 работника крупных и средних организаций, чья ежемесячная зарплата превышает 1 млн рублей.

Это исследование, которое проводится раз в два года, показало значительный рост числа высокооплачиваемых сотрудников. Ещё в апреле 2023 года таких «миллионеров» было 177 человек. Таким образом, всего за два года их число выросло на 66 человек, или почти в 1,4 раза.

Статистика также раскрывает, как распределяются эти сверхдоходы:

От 1 до 2 млн руб. получают 172 работника (средняя зарплата — 1,29 млн).

От 2 до 3 млн руб. зарабатывают 23 человека (средняя зарплата — 2,47 млн).

Свыше 3 млн руб. — у 48 сотрудников. Их средний заработок составляет 6,38 млн рублей в месяц.

В масштабах Приволжского федерального округа Башкирия по числу зарплатных миллионеров занимает четвёртое место. Безоговорочным лидером является Татарстан (777 человек), за ним следуют Нижегородская (468) и Самарская (289) области.

В целом по России тенденция та же: общее число получающих зарплату от 1 млн рублей выросло почти в 1,9 раза и достигло 45,4 тыс. человек.