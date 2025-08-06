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Богатые богатеют: число зарплатных миллионеров в Башкирии выросло почти в 1,5 раза

В Башкирии резко выросло число работников с зарплатой от 1 млн рублей в месяц. По данным Росстата, за два года их количество увеличилось почти в полтора раза, достигнув 243 человек. Республика занимает четвёртое место по этому показателю в Приволжском федеральном округе.
пятитысячные рублевые купюры
©News-bash

Пока одни жители Башкирии считают каждую копейку, другие зарабатывают суммы с шестью нулями. Согласно свежим данным Росстата, которые проанализировал РБК Уфа, в республике насчитывается 243 работника крупных и средних организаций, чья ежемесячная зарплата превышает 1 млн рублей.

Это исследование, которое проводится раз в два года, показало значительный рост числа высокооплачиваемых сотрудников. Ещё в апреле 2023 года таких «миллионеров» было 177 человек. Таким образом, всего за два года их число выросло на 66 человек, или почти в 1,4 раза.

Статистика также раскрывает, как распределяются эти сверхдоходы:

  • От 1 до 2 млн руб. получают 172 работника (средняя зарплата — 1,29 млн).
  • От 2 до 3 млн руб. зарабатывают 23 человека (средняя зарплата — 2,47 млн).
  • Свыше 3 млн руб. — у 48 сотрудников. Их средний заработок составляет 6,38 млн рублей в месяц.

В масштабах Приволжского федерального округа Башкирия по числу зарплатных миллионеров занимает четвёртое место. Безоговорочным лидером является Татарстан (777 человек), за ним следуют Нижегородская (468) и Самарская (289) области.

В целом по России тенденция та же: общее число получающих зарплату от 1 млн рублей выросло почти в 1,9 раза и достигло 45,4 тыс. человек.

Часто задаваемые вопросы
В каких отраслях, скорее всего, работают эти высокооплачиваемые специалисты в Башкирии и в целом по России?
Росстат не даёт разбивку по профессиям в этом конкретном исследовании, но, основываясь на общих данных рынка труда, можно с высокой долей уверенности выделить несколько ключевых сфер. Традиционно самые высокие зарплаты получают:

Топ-менеджеры: Генеральные и исполнительные директора крупных компаний, особенно в нефтегазовом секторе, промышленности и финансах.

Финансы и страхование: Руководители высшего звена, инвестиционные аналитики, управляющие активами.

Добыча полезных ископаемых: Ведущие инженеры, геологи и управленцы в нефтегазовых компаниях, что особенно актуально для Башкирии.

IT-сектор: Высококвалифицированные специалисты редких направлений (например, архитекторы сложных систем, эксперты по кибербезопасности) и руководители IT-департаментов.

Наука и консалтинг: Ведущие научные сотрудники в высокотехнологичных областях и партнеры в крупных консалтинговых фирмах.
Зарплата в 1 миллион рублей в месяц — насколько это больше средней зарплаты по Башкирии?
Это колоссальная разница. По данным Башстата на начало 2025 года, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в республике составляла около 68-70 тысяч рублей. Таким образом, зарплата в 1 миллион рублей в 14-15 раз превышает среднюю по региону. Если же сравнивать с медианной зарплатой (показатель, который делит всех работников на две равные части: у 50% зарплата выше, у 50% — ниже), разрыв будет еще более значительным, так как медианная зарплата всегда ниже средней.
Почему за два года число работников с миллионными зарплатами так заметно выросло?
Такой рост объясняется несколькими ключевыми факторами:

Инфляция и рост номинальных зарплат: Общий рост цен в экономике заставляет компании индексировать зарплаты, в том числе и в высшем сегменте.

Острый дефицит кадров: В России наблюдается нехватка высококвалифицированных специалистов и управленцев. Компании ведут "войну за таланты", предлагая более высокие оклады для привлечения и удержания лучших сотрудников.

Экономическая перестройка: Рост гособоронзаказа и развитие импортозамещающих производств привели к увеличению прибылей в ряде секторов (например, ВПК, машиностроение), что позволяет повышать зарплаты топ-менеджменту.
Как Башкирия выглядит на фоне абсолютных лидеров в России по числу "миллионеров"?
Хотя Башкирия занимает уверенное 4-е место в Приволжском федеральном округе, на общероссийском фоне картина иная. Безусловным лидером является Москва. Из 45,4 тысяч работников с зарплатой свыше 1 млн рублей по всей стране на столицу приходится, по разным оценкам, около половины этого числа. Это связано с концентрацией в Москве штаб-квартир крупнейших российских и международных корпораций, банков и финансовых организаций. На втором месте с большим отрывом идет Санкт-Петербург.
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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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