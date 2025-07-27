В сети анонсировали блокировку WhatsApp* и VPN в России с 1 августа. Разбираемся, откуда ветер дует, что говорят чиновники и какие законы на самом деле скоро вступят в силу. Спойлер: всё сложнее

В последние дни российский интернет всколыхнула новость о возможной полной блокировке WhatsApp* и всех VPN-сервисов уже с 1 августа 2025 года. Волна слухов началась с заявления журналистки Анастасии Кашеваровой, которая назвала мессенджер «рассадником мошенников» и анонсировала его скорый запрет, пишет Газета. Однако, несмотря на ажиотаж, официальные лица не подтверждают эту информацию, а реальные изменения в законодательстве выглядят иначе.

Что происходит на самом деле?

На данный момент информация о блокировке WhatsApp* и VPN с 1 августа остается на уровне слухов, не имеющих официального подтверждения. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что называть точные даты преждевременно.

Путаница возникла на фоне новых поправок, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Важно понимать, что они не вводят полный запрет на использование этих технологий, а ужесточают регулирование в нескольких ключевых областях:

Запрет рекламы VPN . Вводится полный запрет на распространение информации, рекламирующей средства для обхода блокировок. Штраф за это нарушение для граждан составит от 50 до 80 тысяч рублей. При этом обычное упоминание технологии без призывов к ее использованию и ссылок на скачивание нарушением не является.

. Вводится полный запрет на распространение информации, рекламирующей средства для обхода блокировок. Штраф за это нарушение для граждан составит от 50 до 80 тысяч рублей. При этом обычное упоминание технологии без призывов к ее использованию и ссылок на скачивание нарушением не является. Ответственность за поиск запрещенного контента . Устанавливаются штрафы (от 3 до 5 тысяч рублей для граждан) за целенаправленный поиск и доступ к материалам из федерального списка экстремистских, в том числе с помощью VPN. Правоохранительным органам потребуется доказать умысел пользователя.

. Устанавливаются штрафы (от 3 до 5 тысяч рублей для граждан) за целенаправленный поиск и доступ к материалам из федерального списка экстремистских, в том числе с помощью VPN. Правоохранительным органам потребуется доказать умысел пользователя. Использование VPN как отягчающее обстоятельство. С 1 сентября использование VPN может быть признано отягчающим обстоятельством при совершении другого правонарушения.

Таким образом, закон не запрещает россиянам пользоваться VPN для доступа к не запрещенным в стране ресурсам.

Почему WhatsApp* оказался под угрозой?

Давление на WhatsApp*, самый популярный мессенджер в России, которым пользуются почти 80% населения страны старше 12 лет, усиливается по нескольким причинам. Во-первых, он принадлежит компании Meta*, которая признана в РФ экстремистской организацией. Во-вторых, мессенджер много лет игнорирует требования российского законодательства о локализации данных пользователей на территории страны.

Наконец, правительство по поручению Владимира Путина готовит предложения по ограничению программного обеспечения из «недружественных стран», и депутаты предполагают, что WhatsApp* с высокой вероятностью попадет в этот список. В то же время власти более лояльны к Telegram, отмечая его готовность к диалогу и соблюдению законов РФ.

*Meta признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.