Блогера из Башкирии с 2,5 млн подписчиков не узнали на границе — пришлось менять паспорт

Блогер Миляуша Шайхлисламова похудела на 53 кг и сделала пластику лица. Теперь ей приходится доказывать пограничникам, что она — это она.

Блогер из Башкирии Миляуша Шайхлисламова, известная в сети как «Башкирская домохозяйка», сообщила, что ей пришлось заменить паспорт после значительного изменения внешности. Об этом она рассказала подписчикам в соцсетях.

Блогер за последний год перенесла резекцию желудка, сбросила 53 килограмма и сделала пластику лица. После этого её перестали узнавать по документам — причём в самый неподходящий момент. Аудитория Миляуши на различных площадках суммарно насчитывает около 2,5 миллиона человек.

Часовая проверка в Стамбуле: почему пограничники не поверили паспорту

Первый случай задержки на контроле произошёл в аэропорту Стамбула. Турецкие пограничники усомнились, что перед ними тот же человек, что на фото в паспорте, и проводили проверку около часа.

«Я похудела, скинула 53 килограмма, сделала пластику лица. Из-за этого меня в аэропорту постоянно на таможне задерживали. Всё проверяли, все документы, заставляли показать видео, выписку, почему я похудела, почему я делала резекцию желудка. Говорили: „Покажите видео, где вы были толстой, период похудения, фотографии покажите»», — рассказала Шайхлисламова.

После этого случая Миляуша оформила новый загранпаспорт и посчитала вопрос решённым. Однако несоответствие обнаружилось и во внутреннем российском паспорте — фотография в нём тоже перестала соответствовать реальной внешности.

«Столько проблем возникло из-за этого похудения!» — сказала блогер.

Получив обновлённый паспорт, Миляуша пошутила, что теперь ей снова 16 лет.

Резекция желудка за 157 тысяч: как отреагировали подписчики

Блогер также рассказала, что переживала из-за реакции аудитории на своё преображение. Она боялась потерять подписчиков, которые привыкли видеть её в прежнем облике.

«Многие из вас помнят меня как пухляшку. И я боялась, что изменения могут сделать меня менее интересной. Но потом поняла: перемены — это не только про внешний вид, но и про внутреннее состояние», — рассказала Миляуша, добавив, что внутри до сих пор ощущает себя прежней и остаётся той самой башкирской домохозяйкой.

Весной 2025 года Миляуша Шайхлисламова перенесла резекцию желудка в клинике в Дагестане за 157 тысяч рублей. К октябрю 2025 года блогер похудела на 45 килограммов за семь месяцев, а врачи указывали на слишком быстрые темпы снижения веса. В декабре 2025 года Миляуша сделала пластическую операцию на лице, а в феврале 2026 года — коррекцию губ.

Обязательно ли менять паспорт после пластики: правила МВД

Согласно разъяснениям МВД, законодательство РФ не обязывает менять паспорт после пластической операции. Однако при существенном изменении внешности гражданин вправе подать заявление на замену документа — основание: «изменение внешности».

По данным Минздрава РФ, в России около 40 миллионов человек имеют диагноз «ожирение», что составляет около 27% населения страны, — об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в сентябре 2024 года. В Башкортостане, согласно данным Минздрава РБ по итогам акции «Здоровая республика», число пациентов с избыточным весом выросло с 6 223 человек в 2023 году до 6 908 в 2024 году.

Замена паспорта в связи с изменением внешности возможна в любой момент, без привязки к стандартным срокам (20 и 45 лет). Заявление можно подать через МФЦ по месту жительства или через портал «Госуслуги», указав причину «изменение внешности» и приложив новые фотографии, разъясняет АиФ со ссылкой на УФМС.

При выезде за границу в спорных ситуациях рекомендуется иметь при себе дополнительный документ, подтверждающий личность, например водительские права. Юристы отмечают: после бариатрических операций и пластики пациентам следует оперативно обновлять документы, чтобы избежать проблем при прохождении пограничного контроля.