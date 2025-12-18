0
2 часа
Блогер Миляуша Шайхлисламова рассказала о состоянии после пластической операции

Уфимский блогер Миляуша Шайхлисламова («Башкирская домохозяйка») впервые после операции вышла на связь с подписчиками. Она опубликовала видео, на котором показала отеки и перебинтованную голову.
В начале декабря хирурги сделали Шайхлисламовой подтяжку лица. Вмешательство потребовалось из-за резкого похудения: весной 2025 года блогер сделала резекцию желудка в Дагестане за 157 тысяч рублей. За семь месяцев она сбросила 45 кг, из-за чего кожа на лице потеряла упругость.

Врачи допустили пациента к операции только после полного обследования. Период реабилитации включает строгие запреты: спортзал — запрещен на месяц, баня и тепловые процедуры — запрещены на полгода, ношение украшений (сережек) — временно ограничено, чтобы не травмировать швы.

Шайхлисламова прокомментировала слухи о своей смерти, которые появились во время её отсутствия: «Думали, я почти крякнула». Сейчас её жизни ничего не угрожает.

Переживания фанатов за жизнь «Башкирской домохозяйки» возникли не на пустом месте. Ранее сообщалось об инциденте, который произошел в Уфе весной 2025 года. В клинике «ЭндоМед» после абдоминопластики (подтяжки живота) скончалась пациентка.

Судмедэкспертиза установила причину смерти — тромбоэмболия легочной артерии. Врачи не назначили женщине препараты для разжижения крови перед вмешательством. Суд обязал клинику выплатить родственникам погибшей компенсацию в один миллион рублей.

