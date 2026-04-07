Блогер без ног из Уфы отправился покорять Эверест и обратился к подписчикам, которые «уже похоронили» его

Рустам Набиев попрощался с семьёй в аэропорту и взял курс на Непал.
©Рустам Набиев | «ВКОНТАКТЕ»

Уфимский блогер и параальпинист Рустам Набиев, лишившийся обеих ног после трагедии в омской казарме, вылетел на штурм Эвереста — высочайшей точки Земли. Об этом он сообщил в своих социальных сетях, опубликовав видео прощания с супругой и детьми в аэропорту.

Впереди у Набиева — 8848 метров подъёма исключительно на руках, без протезов и без посторонней помощи. Часть подписчиков восприняла новость с тревогой, начав высказывать опасения за его жизнь. Блогер ответил на критику прямо:

«Друзья, не нужно заниматься нравоучением. Я взрослый человек. На Эверест я уехал с согласия своей жены. Сказала бы не езжай, я бы не поехал. Просто пожелайте удачи! И давайте позитивнее. А то чуть ли не похоронили меня, детей оставили сиротами, а Индиру вдовой».

Набиев — многодетный отец и единственный в мире человек, который покоряет высокогорные вершины только на руках. За шесть лет он прошёл обе вершины Эльбруса, Манаслу, Аконкагуа, Арарат, Казбек и Килиманджаро. Экспедицию заблаговременно готовил как технически, так и физически: наращивал нагрузки, проходил медицинское обследование и детально изучал маршрут.

Генеральным спонсором экспедиции на Эверест выступила Международная ассоциация бокса (IBA) в лице Умара Кремлёва. До этого момента финансирование восхождения оставалось под вопросом: по словам самого Набиева, вопросов было множество, а точных ответов не было ни на один из них.

Набиев неоднократно откладывал попытку взойти на Эверест из-за проблем со здоровьем. В феврале 2023 года блогер объявил, что ставит горы на паузу: с момента восхождения на Манаслу он поднимался в горы с порванной связкой на плече и нуждался в нескольких операциях.

В июне 2025 года Рустам Набиев стал победителем IV Национальной премии интернет-контента в специальной номинации «Быть человеком». Награду ему вручили первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

К 2025 году за плечами Набиева было уже семь покорённых вершин из числа высочайших в мире, а аудитория его блога давно превысила два миллиона подписчиков. Весной 2025 года у него родился долгожданный сын Таир — третий ребёнок в семье.

