Бизнес обяжут повышать зарплаты сотрудникам ежегодно — Госдума готовит поправки в ТК

Работодателей в России могут обязать ежегодно повышать зарплаты сотрудникам минимум на уровень инфляции. Соответствующий законопроект готовят к внесению в Госдуму.
деньги под кошельком
Россиянам могут законодательно гарантировать ежегодный рост зарплат на фоне постоянно увеличивающихся расходов. Как сообщает ТАСС, в Госдуму готовится законопроект, который закроет для работодателей лазейку, позволяющую не индексировать доходы сотрудников.

Идею продвигает глава думского комитета по труду Ярослав Нилов. Суть его предложения состоит в том, чтобы закрепить в законе обязанность компаний повышать зарплаты всем сотрудникам ежегодно. Минимальная планка для такого повышения — официальный уровень инфляции за предыдущий год.

Нововведение коснётся в первую очередь частного сектора. Депутат Нилов отметил, что из-за существующего правового пробела наёмным работникам могут не повышать зарплаты годами. Бизнес при принятии решений чаще ориентируется на собственную прибыль и достижение KPI, а не на реальный рост цен в магазинах.

Для работников бюджетной сферы такая практика уже является нормой — им доходы индексируют регулярно и централизованно. По словам авторов законопроекта, его цель — установить справедливые и единые для всех правила, чтобы защитить реальные доходы людей от обесценивания.

Сейчас статья 134 Трудового кодекса РФ формально обязывает всех работодателей проводить индексацию, но не содержит чётких требований к её периодичности и размеру. Эта неопределённость позволяет компаниям самостоятельно устанавливать правила во внутренних документах или вовсе игнорировать требование, что часто приводит к трудовым спорам.

Если бы предложенный закон действовал уже в 2025 году, то работодателям пришлось бы увеличить зарплаты своим сотрудникам как минимум на 9,52%. Именно такой, по официальным данным Росстата, была инфляция по итогам 2024 года.

