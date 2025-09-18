Бизнес-леди из Уфы вышла замуж за бойца СВО и забрала всё его имущество

В Уфе мать погибшего участника СВО утверждает, что его вдова-бизнесвумен вышла за него по расчету. После смерти бойца пропали его машина и около 5 миллионов рублей выплат.

В Уфе разворачивается настоящая семейная драма с запахом больших денег. Мать погибшего на СВО бойца, Алла, пошла в атаку на собственную невестку Ингу, обвиняя её в присвоении активов сына. На кону — автомобиль и примерно пять миллионов рублей, сообщает ТГ-канал Baza.

Женщина уверена, что её невестка — классическая чёрная вдова по расчёту. По словам Аллы, после гибели Эдуарда в феврале 2024 года его супруга Инга просто испарилась. А вместе с ней и все компенсации за службу, и машина бойца, которую та оперативно переоформила на себя. Все попытки свекрови связаться с ней не увенчались успехом.

Сам брак с самого начала выглядел как хорошо продуманный бизнес-план. Инга, которая сама стала вдовой бойца СВО, горевала недолго. Всего через три месяца после похорон первого мужа она расписалась с Эдуардом в 2023 году. Тот с 2022 года находился в зоне боевых действий, где и погиб.

Алла рассказывает, что несколько месяцев добивалась возможности похоронить сына по-человечески. Церемония прощания состоялась лишь в 2025 году. Именно после вступления в наследство и вскрылась вся неприятная арифметика этого скоротечного союза.

Сама Инга М., возглавляющая союз предпринимателей Уфы, хранит ледяное молчание. На прямой вопрос журналистов она ответила коротко, дав понять, что беседа окончена: «С этим будет разбираться юрист».