0
4 часа
Новости

«Бирскую крепость» завалили мусором после исторического фестиваля

В башкирском Бирске после фестиваля реконструкторов остались горы отходов. Жители в ярости ищут виноватых, а организаторы кивают на погоду.
мусор на поле
«Подслушано Бирск» / ВКонтакте

Соцсети Бирска гудят после того, как местная достопримечательность, исторический парк «Бирская крепость», оказалась под завалами мусора. Жители делятся кадрами с последствиями недавнего фестиваля.

Праздник отгремел, а отходы остались. Пакеты, бутылки и упаковка от еды теперь украшают территорию, где всего пару дней назад выступали реконструкторы. Это наследие оставили после себя тысячи гостей. Вместо исторических артефактов парк получил коллекцию современного хлама.

А ведь ивент был грандиозным. В Бирск съехались около 30 военно-исторических клубов не только из 16 городов России, но и из Казахстана. Программа включала квесты, мастер-классы и ярмарку. Отдыхающие погружались в быт предков, но о чистоте почему-то забыли.

Теперь в сети развернулся настоящий баттл. Одни комментаторы уверены, что в бардаке виноваты сами биряне, не ценящие свой город. Им отвечают, что такой беспорядок могли устроить только приезжие. Дискуссия превратилась в классический поиск крайнего.

Люди в комментариях предлагали вполне разумные вещи. Например, почему организаторы не озаботились достаточным количеством контейнеров и биотуалетов. Другие же встали на защиту устроителей. По их словам, это частная территория, и весь мусор был собран в мешки, просто его не смогли вывезти сразу. Причиной назвали плохую погоду и труднодоступность локации, пообещав всё убрать в ближайшие дни.

Похожие записи
0
29.08.2025
Новости

В Башкирии жители села рискуют здоровьем из-за свалки под окнами

свалка мусора
Огромная свалка под боком у села Красная Горка в Башкирии официально закрыта, но продолжает расти. Эколог бьёт тревогу: она может загореться в любой момент.
0
27.08.2025
Криминал

В Башкирии задержали браконьера, выловившего краснокнижного хариуса

хариус
Житель Башкирии решил порыбачить в заказнике «Бижбулякский» и выловил три хариуса из Красной книги. Теперь его скромный улов может стать поводом для уголовного дела.
0
22.08.2025
Криминал

Предпринимателя из Башкирии подозревают в хищении 770 тысяч рублей на школьном питании

антон верещагин
Глава фирмы «Общепит» Антон Верещагин задержан в Башкирии. По версии следствия, он прикарманил 770 тысяч, кормя по выходным несуществующих детей.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.