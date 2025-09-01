«Бирскую крепость» завалили мусором после исторического фестиваля

В башкирском Бирске после фестиваля реконструкторов остались горы отходов. Жители в ярости ищут виноватых, а организаторы кивают на погоду.

Соцсети Бирска гудят после того, как местная достопримечательность, исторический парк «Бирская крепость», оказалась под завалами мусора. Жители делятся кадрами с последствиями недавнего фестиваля.

Праздник отгремел, а отходы остались. Пакеты, бутылки и упаковка от еды теперь украшают территорию, где всего пару дней назад выступали реконструкторы. Это наследие оставили после себя тысячи гостей. Вместо исторических артефактов парк получил коллекцию современного хлама.

А ведь ивент был грандиозным. В Бирск съехались около 30 военно-исторических клубов не только из 16 городов России, но и из Казахстана. Программа включала квесты, мастер-классы и ярмарку. Отдыхающие погружались в быт предков, но о чистоте почему-то забыли.

Теперь в сети развернулся настоящий баттл. Одни комментаторы уверены, что в бардаке виноваты сами биряне, не ценящие свой город. Им отвечают, что такой беспорядок могли устроить только приезжие. Дискуссия превратилась в классический поиск крайнего.

Люди в комментариях предлагали вполне разумные вещи. Например, почему организаторы не озаботились достаточным количеством контейнеров и биотуалетов. Другие же встали на защиту устроителей. По их словам, это частная территория, и весь мусор был собран в мешки, просто его не смогли вывезти сразу. Причиной назвали плохую погоду и труднодоступность локации, пообещав всё убрать в ближайшие дни.