Безработица в Башкирии снизилась до рекордного 0,5%: работу ищут меньше 9 тысяч человек

Башстат опубликовал данные о рынке труда Башкирии за январь 2026 года — число безработных сокращается, но и спрос на кадры заметно упал.
По данным Башстата, уровень безработицы в республике достиг минимума — 0,5% от рабочей силы региона.

По итогам месяца на учёте в центрах занятости состояли 10 тысяч человек, из которых 8,8 тысячи имели официальный статус безработного. За январь этот статус получили ещё 1600 жителей, а трудоустроиться удалось 700 из них. Работодатели заявили о потребности в 23,4 тысячи сотрудников — спрос на кадры за месяц снизился на 20,4% по сравнению с декабрём.

По итогам 2025 года уровень общей безработицы в Башкирии составлял 1,5% — ниже среднероссийского показателя в 2,2%. Регистрируемая безработица на протяжении года оставалась на уровне 0,5%.

Спрос на рабочую силу в регионе в январе 2026 года сократился на 26,6% по сравнению с январём 2025 года. По данным news-bash.ru, аналогичная тенденция отмечается в 12 из 14 регионов Приволжского федерального округа — рост вакансий сохранили лишь Татарстан и Кировская область.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на заседании правительства в январе 2026 года сообщил, что наибольшая потребность приходится на рабочие профессии — 71,5% от всех вакансий. В обрабатывающей промышленности и строительстве на одного соискателя приходится от 6 до 11 предложений.

