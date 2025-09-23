Безбилетных пенсионеров перестанут высаживать из автобусов — но только при одном условии

В Госдуме взялись за защиту пожилых пассажиров. Депутаты предлагают запретить высаживать людей старше 75 лет из транспорта за неоплаченный проезд, даже если у них нет с собой денег или проездного. Инициатива уже у главы МВД.

Пожилые россияне могут получить своеобразный проездной на совесть. Об инициативе, которая запретит высаживать из общественного транспорта пенсионеров-безбилетников, сообщает РИА Новости, ссылаясь на обращение в МВД.

Идею продвигает глава думского комитета Яна Лантратова. Она подготовила поправки в законы, по которым кондукторы и контролёры лишатся права принудительно высаживать пассажиров в возрасте 75+ без билета или льготного документа. Законопроект касается только тех, кто едет без сопровождающих.

По мнению депутата, пенсионеры — такая же уязвимая группа, как и дети до 16 лет. А для них, как и для инвалидов первой группы, подобный запрет уже успешно работает. Теперь эту логику решили расширить и на старшее поколение, которое тоже может оказаться в трудной ситуации.

По сути, это попытка накинуть на пожилой спасательный круг в мире транспортных правил. Часто бывает, что у человека просто не прошла оплата картой, он забыл дома проездной или банально не хватило денег. Новый закон, если его одобрят, должен уберечь стариков от стресса и потенциальной опасности на улице.

Обращение с этой идеей уже направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Теперь слово за силовиками и дальнейшими парламентскими процедурами. Процесс запущен, и миллионы пожилых людей ждут хороших новостей.