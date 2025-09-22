Без паспорта и сотрудника: россияне получат госуслуги в МФЦ через биометрию

В российских МФЦ появятся стойки, где можно получить госуслуги по биометрии без помощи сотрудников. Новая система заработает в 2025 году по всей стране.

Получить справку в МФЦ, не общаясь с сотрудником, скоро станет реальностью. В России готовят к запуску специальные стойки самообслуживания, которые будут идентифицировать граждан по биометрическим данным. Об этом пишет РИА Новости ссылаясь на заявление главы Центра биометрических технологий Владислава Поволоцкого.

Идея в том, чтобы полностью автоматизировать процесс. Человек подходит к терминалу, система сканирует его лицо и голос, подтверждает личность — и вуаля, доступ к госуслугам открыт. Никаких паспортов, ожидания в очереди и диалогов с оператором.

Такие технологии уже не научная фантастика. В четырех регионах — Челябинской, Липецкой, Ленинградской и Нижегородской областях — граждан уже обслуживают по биометрии. Правда, пока это делает сотрудник через свой терминал.

Проект планируют масштабировать. До конца текущего года к системе подключат Санкт-Петербург и Чукотку. А с 2025-го автономные терминалы начнут появляться в многофункциональных центрах по всей стране.

Как пояснил Поволоцкий, это следующий логичный шаг в цифровизации. Вместо того чтобы просто дать операторам новый инструмент, было решено передать весь процесс машине. Это должно ускорить и упростить получение документов.