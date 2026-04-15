Беспилотники атаковали промзону в Башкирии: обломки упали на предприятие в Стерлитамаке

Днём 15 апреля Стерлитамак подвергся атаке беспилотников. Несколько БПЛА сбили над промышленной зоной города, обломки упали на территорию одного из предприятий. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Днём в среду, 15 апреля, промышленная зона Стерлитамака оказалась под ударом беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Башкортостан подвергся террористической атаке БПЛА. Несколько беспилотников сбиты над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий. Все службы работают на месте, тушат возникшее возгорание. Подробности выясняем», — написал Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях.

Возгорание на предприятии удалось ликвидировать. Вместе с тем с территории объекта, куда упали фрагменты дронов, в качестве меры предосторожности эвакуировали сотрудников. В результате атаки беспилотника погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий. Об этом написал Радий Хабиров.

«Приношу соболезнования его родным и близким. Обязательно окажем семье всю необходимую помощь», — написал он.

Тревогу об угрозе атаки БПЛА Госкомитет республики по ЧС объявил в 10:05. Часть горожан, однако, сообщила, что никаких предупреждающих сигналов не слышала.

«Уведомление о беспилотной опасности не пришло до сих пор», — сообщила читательница UFA1.RU.

По её словам, сирен не было, равно как и призывов укрыться в паркингах или подсобных помещениях.

Жители описывают звуки, которые они слышали в городе:

«Похоже было на звук мотоцикла», — делились они в местных сообществах.

В учебных заведениях Стерлитамака приостановили занятия. По данным телеграм-канала «Осторожно.Новости», студентов вывели в коридоры подальше от окон. По громкой связи звучало объявление:

«Внимание всем, террористическая угроза: атака беспилотного воздушного судна. Всем отойти от окон и занять безопасные места».

МЧС напоминает: при атаке БПЛА необходимо держаться подальше от окон, без необходимости не выходить на улицу, к обломкам дронов не приближаться и сообщать об инцидентах по номеру 112.

Стерлитамак — второй по величине город Башкирии с населением свыше 200 тысяч человек, расположен в южной части региона и является одним из ключевых промышленных центров республики.

Напомним, в ночь на 2 апреля 2026 года Башкортостан уже подвергался атаке беспилотников. Тогда несколько дронов были сбиты на подлёте к нефтеперерабатывающим заводам Уфы, обломки одного из них упали в промзоне и вызвали пожар. Ещё один беспилотник попал в жилой дом на улице Гафури. Пострадавших в результате той атаки зафиксировано не было. средства ПВО уничтожили в общей сложности 147 украинских беспилотников над 11 российскими регионами, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей. Атака той ночи была названа одной из наиболее масштабных по географии охвата с начала года.

4 ноября 2025 года промышленный комплекс Стерлитамака уже становился целью атаки беспилотных аппаратов. По данным Газеты.Ru, тогда два дрона сбили силами ПВО, их обломки рухнули на Стерлитамакский нефтехимический завод, где произошло частичное обрушение цеха водоочистки. В результате атаки пятеро работников находились в цеху.