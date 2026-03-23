0
16 часов
Новости

Бензин в Башкирии дорожает вдвое быстрее, чем год назад: данные Башстата

Башстат опубликовал статистику цен на топливо за февраль 2026 года. Все марки бензина и дизель выросли в цене на 1,7–3% с начала года — это почти вдвое больше, чем за тот же период 2025 года.
заправочный пистолет в баке автомобиля
©Ньюс-Баш

Башстат зафиксировал рост цен на все виды моторного топлива в республике по итогам первых двух месяцев 2026 года. Темпы удорожания превысили прошлогодние показатели в полтора-два раза.

По данным ведомства, литр АИ-92 в феврале стоил в среднем 61,17 рубля — это на 2,72% больше, чем в декабре 2025 года. АИ-95 подорожал до 65,95 рубля (+2,65%), а АИ-98 достиг 89 рублей, прибавив 3%. Дизельное топливо выросло в цене на 1,77%, до 74,73 рубля за литр, газомоторное — на 1,72%, до 25,26 рубля.

Для сравнения: с декабря 2024 по февраль 2025 года рост составлял 1,06–1,49%. Таким образом, в текущем году топливо дорожает практически вдвое быстрее. Крупнейшие розничные сети АЗС республики продолжают регулярно пересматривать ценники.

За весь 2025 год бензин в Башкирии подорожал более чем на 10% (марки АИ-92 и АИ-95 прибавили свыше 10,1%), а дизельное топливо — на 9,17%. По данным Башстата, в декабре 2025 года литр АИ-92 стоил 59,6 рубля, АИ-95 — 64,25 рубля. Сеть АЗС «Башнефть» за 2025 год повышала цены на различные виды топлива 29 раз.

С 1 января 2026 года «Башнефть-Розница» возобновила повышения, и к середине марта ценники обновились уже шесть раз. Эксперты прогнозируют, что по итогам 2026 года рост цен на топливо составит 10–12%, а литр АИ-95 может достичь 70–73 рублей.

При этом топливо в Башкирии остаётся одним из самых дешёвых в Приволжском федеральном округе, по данным Росстата.

Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.